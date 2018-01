Most poslao u javnu raspravu prijedlog proglašenja gospodarskog pojasa

Mjesec dana rok je u kojem će svi zainteresirani moći reći što misle o proglašenju gospodarskog pojasa. Naime, takav je prijedlog u javnu raspravu poslao Most, a nakon mjesec dana prijedlog bi uz prihvaćene sugestije trebao ući i u službenu saborsku proceduru

Most u svom prijedlogu odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa podsjeća da je je ZERP izglasan u listopadu 2003., no da je do izmjene te odluke došlo u prosincu 2006. kada je stavljena odgoda primjene za države članice Europske unije.