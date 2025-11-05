Moskva osramoćena: Ukrajinski dronovi pogodili ciljeve duboko u Rusiji

Ukrajinski dronovi dugog dometa navodno su pogodili industrijski pogon duboko u unutrašnjosti Rusije, gotovo 1300 kilometara od fronte, u trenutku dok kijevske snage pokušavaju zaustaviti ruski prodor prema strateški važnom gradu Pokrovsku u istočnom Donjecku
Prema riječima regionalnog čelnika Radija Habirova, dva drona bila su usmjerena na industrijski kompleks u gradu Sterlitamak, u ruskoj republici Baškortostanu. Habirov je na društvenim mrežama naveo da su dronovi navodno oboreni, da nema žrtava te da pogon „radi uobičajeno“. Međutim, nije naveo što je bila konkretna meta.
Ipak, gradske vlasti kasnije su potvrdile da je došlo do eksplozije u lokalnoj petrokemijskoj tvornici, pri čemu je oštećen dio postrojenja za pročišćavanje vode. Uzrok eksplozije zasad nije poznat. Riječ je o tvornici koja proizvodi gumu i zrakoplovno gorivo, a do sada nije bila meta napada.
Dubinski udari dronovima ukrajinskog dizajna
Ovakvi dubinski udari, izvedeni dronovima domaće ukrajinske proizvodnje, sve više uznemiruju ruske vlasti, ali i stanovništvo. Moskva u pravilu minimalizira objavljenu štetu, no jasno je da se Ukrajina sve intenzivnije usredotočuje na vojnu logistiku, naftne rafinerije i industrijske pogone u pokušaju da oslabi rusku ratnu mašineriju, gotovo četiri godine nakon početka invazije.
Eksplozije su prijavljene i u industrijskoj zoni Nižnjeg Novgoroda, oko 800 kilometara od Ukrajine, gdje se nalaze rafinerija nafte i petrokemijski kompleks. Lokalne vlasti zasad ne potvrđuju navode, ali rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je tijekom noći oboreno ukupno 85 ukrajinskih dronova iznad više regija, uključujući Baškortostan i Nižnji Novgorod.
Odmazda Rusije raznim oružjem
U isto vrijeme, ukrajinski dužnosnici navode da je Rusija tijekom noći izvela kombinirani napad na jugoistočnu regiju Dnjepropetrovsk dronovima, raketama i topništvom. Poginula je jedna osoba, a 11 ih je ozlijeđeno, među njima dvoje djece. Ukrajinske zračne snage priopćile su da je tijekom noći ispaljeno sedam raketa različitih tipova te čak 130 jurišnih i mamac-dronova.
Napetosti se prelijevaju i na granice NATO-a: rumunjsko Ministarstvo obrane objavilo je da su ruske snage ponovno gađale infrastrukturu u ukrajinskim lukama na Dunavu. Dva para rumunjskih borbenih aviona poletjela su na zračni nadzor nakon što su na ukrajinskoj obali uočene „brojne eksplozije“.
Na samoj bojišnici vodi se žestoka borba za Pokrovsk – ukrajinski grad i logističko uporište koje Moskva pokušava zauzeti više od godinu dana. Ruske snage posljednjih mjeseci intenzivno pritišću to područje i tvrde da polako napreduju.
„Ruske snage nastavljaju napredovati prema Pokrovsku i čini se da se kreću s rastućom sigurnošću unutar samog grada“, objavio je u ponedjeljak navečer američki Institut za proučavanje rata (ISW).