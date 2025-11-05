Moskva osramoćena: Ukrajinski dronovi pogodili ciljeve duboko u Rusiji

Prema riječima regionalnog čelnika Radija Habirova, dva drona bila su usmjerena na industrijski kompleks u gradu Sterlitamak, u ruskoj republici Baškortostanu. Habirov je na društvenim mrežama naveo da su dronovi navodno oboreni, da nema žrtava te da pogon „radi uobičajeno“. Međutim, nije naveo što je bila konkretna meta.

Ipak, gradske vlasti kasnije su potvrdile da je došlo do eksplozije u lokalnoj petrokemijskoj tvornici, pri čemu je oštećen dio postrojenja za pročišćavanje vode. Uzrok eksplozije zasad nije poznat. Riječ je o tvornici koja proizvodi gumu i zrakoplovno gorivo, a do sada nije bila meta napada.

Dubinski udari dronovima ukrajinskog dizajna

Ovakvi dubinski udari, izvedeni dronovima domaće ukrajinske proizvodnje, sve više uznemiruju ruske vlasti, ali i stanovništvo. Moskva u pravilu minimalizira objavljenu štetu, no jasno je da se Ukrajina sve intenzivnije usredotočuje na vojnu logistiku, naftne rafinerije i industrijske pogone u pokušaju da oslabi rusku ratnu mašineriju, gotovo četiri godine nakon početka invazije.

Eksplozije su prijavljene i u industrijskoj zoni Nižnjeg Novgoroda, oko 800 kilometara od Ukrajine, gdje se nalaze rafinerija nafte i petrokemijski kompleks. Lokalne vlasti zasad ne potvrđuju navode, ali rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je tijekom noći oboreno ukupno 85 ukrajinskih dronova iznad više regija, uključujući Baškortostan i Nižnji Novgorod.