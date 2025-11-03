Ukrajinci su rat pretvorili u igru: Dobivaju bodove za ubijanje, troše ih u webshopu

Sustav koji nagrađuje vojnike bodovima za uspješne napade ubrzano se širi u ukrajinskim postrojbama te se primjenjuje i na izviđačke, topničke i logističke operacije, rekao je za Guardian prvi potpredsjednik ukrajinske vlade Mihailo Fedorov. Primjerice, bodovi se mogu iskoristiti za kupnju dodatne opreme u internetskoj trgovini

Prema podacima ukrajinskih dužnosnika, timovi dronova koji se natječu u okviru tzv. bonus sustava Vojske dronova u rujnu su navodno ubili ili ranili oko 18.000 ruskih vojnika. Broj jedinica koje sudjeluju u natjecanju porastao je s 95 na njih 400 u kolovozu. Sustav, pokrenut prije više od godine dana, nagrađuje vojnike bodovima koje mogu zamijeniti za kupnju opreme u internetskoj trgovini Brave1, nazvanoj i 'Amazon-for-war', a u kojoj su dostupne stotine različitih dronova, autonomnih vozila i druge opreme povezane s borbenim djelovanjem. Na ljestvicama najboljih nalaze se timovi s imenima poput Achilles i Phoenix, piše Guardian.

'Postao je zaista popularan među jedinicama', rekao je Fedorov, ističući da dobro ilustrira sve veću automatizaciju ratovanja. 'Sve obrambene snage znaju za ovo i postoji konkurencija za bodove, za dobivanje ovih dronova, sustava za elektroničko ratovanje i drugih stvari koje će im pomoći u ratovanju. Što više pješaštva ubijete, to više dronova možete dobiti.' Promjena prioriteta na bojištu Porast broja ruskih žrtava u rujnu dijelom se objašnjava odlukom kijevske vlasti da udvostruči broj bodova dodijeljenih za neutraliziranje ruskog pješaštva sa šest na 12. Ta činjenica odražava promjenu prioriteta na bojištu.

Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Fedorov je rekao da ukrajinska obavještajna služba smatra da i Rusija razvija takav sustav. Ukrajina pak širi bodovne kriterije: topničkim postrojbama sada se dodjeljuju bodovi za uspješne udare koji se mogu iskoristiti za nabavu novog oružja: izviđači dobivaju bodove za uočavanje neprijateljskih ciljevi, a logistički timovi zarađuju ih za korištenje autonomnih vozila pri opskrbi na prvim crta­ma bojišnice. Ukrajinska vojska potiče i korištenje dronova djelomično kontroliranih umjetnom inteligencijom, a ona predlaže cilj i kontrolira završne trenutke njihove putanje kako bi povećala preciznost udara, otkrio je Fedorov.

Boeingovi tiltrotor dronovi Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Peter Gronemann





Boeingovi tiltrotor dronovi Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Peter Gronemann

'Uber ciljanje' Izviđačke jedinice dobivaju bodove i za ono što nazivaju 'Uber ciljanjem', aludirajući na popularnu aplikaciju za prijevoz. 'U osnovi ispustite pribadaču na kartu kao što biste se stavili na Uberovu kartu, ali, umjesto taksija, dron druge jedinice pogađa metu', rekao je Fedorov. Proširenje sustava bodovanja događa se u trenutku u kojem stručnjaci upozoravaju da intenzivno oslanjanje na ratovanje dronovima ne bi trebalo postati model za zemlje NATO-a, osobito jer je ruska protudronska obrana sve učinkovitija. Think tank Royal United Services Institute nedavno je pozvao na ponovno usmjeravanje fokusa na konvencionalno topništvo i zrakoplovstvo. Bodovi u zamjenu za ljudske živote U novom bodovnom sustavu ubijanje neprijateljskog operatera drona sada donosi 25 bodova, a hvatanje ruskog vojnika uz pomoć letjelice nosi 120 bodova. Ukrajinski kabinet prihvatio je te bodovne vrijednosti, a Fedorov je rekao da su sada 'prilično bez emocija' kada stavljaju cijenu na ljudske živote. 'U ratu smo skoro četiri godine zaredom i teško je', rekao je. 'Samo tražimo načine da budemo učinkovitiji. O ovome razmišljamo kao o dijelu našeg svakodnevnog posla. Ovdje nema emocionalne refleksije. Osjeća se kao da je to samo tehnički posao. Jer ako ne zaustavite neprijatelja, on će ubiti vaše vojnike, a nakon što vojnici budu mrtvi, doći će u grad i osvojiti ga, sravniti sa zemljom i ubiti civile.' Ukrajinski operateri dronova ponekad su smješteni svega 250 metara od linije bojišnice, a ponekad i tri kilometra dalje, te u zaklonu sjede pred računalnim ekranima i usmjeravaju napade – ponekad koristeći kontrolere nalik onima za videoigre. Achilles je jedna od deset najuspješnijih pukovnija dronova, a operira u istočnom dijelu Harkivske i Doneckoj regiji. Njegov zapovjednik, Jurij Fedorenko, rekao je da najbolji piloti nisu nužno oni koji su vješti u videoigrama.

'Disciplinirani ljudi su najbolji piloti', rekao je. 'Naravno, ako ste mlađi, možete dulje ostati budni i treba vam manje vremena za obnovu snage. Ali ako je osoba disciplinirana, dobar je operater drona.' Fedorenko također umanjuje percepciju da je riječ o zabavnoj 'gejmifikaciji' rata; ponekad su zadaci usmjereni na uništavanje ciljeva s niskim bodovima da bi se postigao krajnji taktički cilj. 'Moramo ispuniti zadatak, prije svega jer je ovo rat', rekao je. 'To je ono što moramo učiniti, a ne juriti bodove.' Operateri dronova natječu se jedni s drugima Drugi zapovjednik, Andrij Poltoratski, opisao je natjecanja među operaterima kao zdravo rivalstvo. 'Cijela jedinica ima konkurenciju. Operateri se natječu jedni s drugima. Grupe operatera dronova natječu se s drugim grupama. Čak se i najviši zapovjednici natječu jedni s drugima.' Dodao je ipak da, kada Rusi pokrenu ofenzivu, 'natjecanje prestaje i svi rade zajedno'. Cilj je tada zajednička zaštita života, bez obzira na bodove.

Testiranje dronova Bayraktar TB2 na Plesu Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi







+6 Testiranje dronova Bayraktar TB2 na Plesu Izvor: MORH / Autor: Josip Kopi