VIDEO Ukrajinci se pohvalili: Uništili smo zloglasni ruski protuzračni sustav

Kako navodi ukrajinska vojska, sustav je otkrila i pogodila postrojba poznata pod nazivom brigada 'Crna šuma', a u priopćenju je objavljena i videosnimka napada. Lokacija operacije nije precizirana, a Kyiv Independent napominje da nije mogao neovisno potvrditi navode o uništenju sustava.

Buk-M3, proizveden u ruskoj tvrtki Almaz-Antej, predstavlja najnoviju generaciju samohodnih raketnih sustava srednjeg dometa koji potječu još iz sovjetskog razdoblja. Prvi Buk razvijen je 1970-ih godina, a kasnije je doživio niz prilagodbi suvremenim ratnim uvjetima.