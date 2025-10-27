VIDEO Ukrajinci se pohvalili: Uništili smo zloglasni ruski protuzračni sustav

Ukrajinske snage uništile su jedan od najmodernijih ruskih protuzračnih sustava Buk-M3, čija se vrijednost procjenjuje na oko 45 milijuna dolara, objavilo je ukrajinsko Kopneno zapovjedništvo 26. listopada
Kako navodi ukrajinska vojska, sustav je otkrila i pogodila postrojba poznata pod nazivom brigada 'Crna šuma', a u priopćenju je objavljena i videosnimka napada. Lokacija operacije nije precizirana, a Kyiv Independent napominje da nije mogao neovisno potvrditi navode o uništenju sustava.
Buk-M3, proizveden u ruskoj tvrtki Almaz-Antej, predstavlja najnoviju generaciju samohodnih raketnih sustava srednjeg dometa koji potječu još iz sovjetskog razdoblja. Prvi Buk razvijen je 1970-ih godina, a kasnije je doživio niz prilagodbi suvremenim ratnim uvjetima.
Ovaj sustav sposoban je istodobno pratiti i gađati do 36 ciljeva, uključujući avione, helikoptere, krstareće rakete i bespilotne letjelice. Rusija ga koristi kao važan dio svoje višeslojne zračne obrane, osobito u zaštiti strateških položaja i logističkih ruta.
Ozloglašen nakon rušenja malezijskog zrakoplova
Sustav Buk postao je globalno poznat nakon rušenja zrakoplova Malaysia Airlinesa (let MH17) iznad istočne Ukrajine 2014. godine, kada je poginulo svih 298 putnika i članova posade. Istrage su pokazale da je avion oboren upravo projektilom ispaljenim iz sustava Buk kojim su tada upravljali proruski separatisti.
VIDEO: Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske
Ukrajina je i ranije izvještavala o uspješnim napadima na ruske sustave Buk. U rujnu je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvijestila da je uništila jedan Buk-M3 u ruskom okupiranom dijelu Zaporiške oblasti, dok su u svibnju snage za specijalne operacije potvrdile uništenje još jednog sustava na nepoznatoj lokaciji na bojišnici.