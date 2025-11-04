Ukrajinci ne trebaju očajavati zbog Tomahawka: Proizvode puno jače oružje, Rusi su u strahu

Iako je Donald Trump stopirao isporuku Tomahawka Ukrajini, analitičari tvrde da bi mogli obaviti jednak posao kad bi povećali proizvodnju vlastitih raketa Flamingo. Iako ih proizvode 50 mjesečno, zasad nema podataka o njihovu korištenju za napade na Rusiju
Iako je Ukrajina tjednima tražila od SAD-a isporuku krstarećih raketa Tomahawk, unatoč odluci Pentagona da to učini, nakon odluke Donalda Trumpa postalo je jasno da od toga, barem zasad, neće biti ništa.
Poznati britanski vojni analitičar Michael Clarke tvrdi da je Rusija zabrinuta zbog tih raketa, odnosno zbog njihova dometa i preciznosti. Zbog toga je, uostalom, protekloga tjedna Vladimir Putin i nazvao Trumpa te, čini se, dobio što je htio.
"Da su Amerikanci bili spremni dati dovoljno Tomahawka Ukrajini, i to otprilike 200 komada, kako bi Ukrajinci stvarno mogli napasti ruske rafinerije i vojne ciljeve, mislim da bi to promijenilo rusko razmišljanje o nastavku rata u sljedećoj godini", rekao je Clarke za Sky News.
Domaći proizvod
No, to ne znači da Ukrajinci nemaju aduta za nastavak sukoba. Dapače, smatra da imaju savršenu zamjenu u britansko-francuskim projektilima Storm Shadow/SCALP, ali i raketama domaće proizvodnje Flamingo.
Clarke smatra da bi Ukrajina mogla "obaviti posao koji trenutno žele obaviti Tomahawcima", ali samo ako povećaju proizvodnju Flaminga. Ukrajinci to znaju, pa žele povećati proizvodnju s trenutnih 50 komada mjesečno, na čak 200 raketa u 30 dana.
"Ako ovaj rat potraje do sljedećeg ljeta, Ukrajinci bi mogli otkriti da imaju stvarno veliku prednost u sposobnosti proizvodnje Flaminga. Ali možete se kladiti da Rusi ciljaju lokacije za proizvodnju tih projektila, zbog čega se neki elementi sada proizvode u Europi. Ali Rusi će očajnički htjeti spriječiti da Flamingo krene u stvarno veliku proizvodnju", rekao je Clarke.
No, u svemu postoji kvaka. Zasad nema potvrde da je Flamingo korišten za udare u Rusiji. To može značiti da raketa nema domet, koji je navodno 3000 kilometara, da su već iskorišteni, ali u tajnosti ili da ih Ukrajnci čuvaju za neke buduće akcije.