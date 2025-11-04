Ukrajinci ne trebaju očajavati zbog Tomahawka: Proizvode puno jače oružje, Rusi su u strahu

Iako je Ukrajina tjednima tražila od SAD-a isporuku krstarećih raketa Tomahawk, unatoč odluci Pentagona da to učini, nakon odluke Donalda Trumpa postalo je jasno da od toga, barem zasad, neće biti ništa.

Poznati britanski vojni analitičar Michael Clarke tvrdi da je Rusija zabrinuta zbog tih raketa, odnosno zbog njihova dometa i preciznosti. Zbog toga je, uostalom, protekloga tjedna Vladimir Putin i nazvao Trumpa te, čini se, dobio što je htio.

"Da su Amerikanci bili spremni dati dovoljno Tomahawka Ukrajini, i to otprilike 200 komada, kako bi Ukrajinci stvarno mogli napasti ruske rafinerije i vojne ciljeve, mislim da bi to promijenilo rusko razmišljanje o nastavku rata u sljedećoj godini", rekao je Clarke za Sky News.