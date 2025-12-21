Hajdaš Dončić: 'Milanović i ja smo frendovi, neće me prevariti'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Podcast Inkubatoru, gdje je u razgovoru koji je trajao više od dva sata iznio niz političkih poruka, ali i ono što je sam nazvao ekskluzivom. Hajdaš Dončić tvrdi da će na idućim parlamentarnim izborima upravo on biti kandidat za predsjednika Vlade, a predsjednik Republike Zoran Milanović bit će mu politički saveznik

Na pitanje što ako se Milanović ipak predomisli i istakne kandidaturu za šefa Vlade, Hajdaš Dončić odgovorio je bez zadrške, naglašavajući da su takve spekulacije neutemeljene. ‘Milanović i ja imamo jako dobar odnos. Mi smo čak i frendovi. Znači, on to neće napraviti. To ti garantiram. On će pomoći da to budem ja i nemam više što tu dodati’, rekao je šef SDP-a, dodavši kako mu ponavljanje istog pitanja već ide na živce. Prema njegovim riječima, priče o mogućem Milanovićevu povratku u izbornu utrku plasiraju ljudi kojima takav scenarij politički ne odgovara.

‘Ovo guranje tog narativa dolazi od određenih ljudi kojima to smeta. Meni je on generalno OK i pomoći će mi, ali ne tako da me vodi za ruku. To mi stvarno ne treba’, poručio je. ‘Umirem od smijeha kad čitam tabloide’ Hajdaš Dončić osvrnuo se i na medijske napise o odnosu njega i predsjednika Republike, ističući da ga dio naslova zabavlja. ‘Zašto bi to radio? Umirem od smijeha kad čitam tabloide i naslovnice. Plačem od smijeha’, rekao je, dodajući kako smatra da je u javnosti već vidljivo da ima drukčiji politički stil i osobni pristup. Odnos s Možemo! i pitanje kandidata za premijera Govoreći o odnosima s platformom Možemo!, Hajdaš Dončić jasno je poručio da ne vidi dilemu oko kandidata za premijera.

Izvor: tportal.hr / Autor: Podcast Inkubator

‘Siguran sam da ćemo mi s Možemo! ići na parlamentarne izbore i siguran sam da će SDP, kad dođe vrijeme za to, biti puno jači, kao što je i sada, od Možemo! i da će predsjednik SDP-a biti kandidat za premijera, a to sam sada ja’, rekao je. O mogućnosti da kandidatkinja bude Sandra Benčić, dodao je da je osobno poznaje desetljećima, ali da politička realnost na nacionalnoj razini ostaje jasna. Zagreb i nacionalna razina nisu ista priča Hajdaš Dončić osvrnuo se i na suradnju SDP-a i Možemo! u Zagrebu, gdje dvije stranke čine većinu u Gradskoj skupštini. Priznao je da je Možemo! u glavnom gradu jača stranka, ali je naglasio da SDP ima važnu ulogu.