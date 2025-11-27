Mladi digitalne sadržaje koriste za zabavu, manje za društveni angažman

Istraživanje je pokazalo da društveno raslojavanje snažno određuje šanse mladih, njihov izbor studija i pristup praksi, rekla je sociologinja Inga Tomić-Koludrović predstavljajući u srijedu istraživanje na skupu u povodu 34. godišnjice rada Instituta.

Dodala je da su mladi politički aktivni povremeno, ali i nedosljedno, kao i da njihove 'offline' mreže podrške najčešće obuhvaćaju tek jednu do pet osoba, dok široke online mreže oblikuju algoritmi globalnih platformi.

Navela je i da društvo često ima predrasude prema mladima "jer ih zapravo ne razumije". Upozorila je i na razlike u digitalnim navikama, uključujući rodne razlike i razdvajanje između samoprezentacije i kulturnog angažmana te posebno istaknula vrijednosne kontradikcije među mladima.