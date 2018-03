Mještani Žrnovnice šokirani, Hrvatske šume im šalju kazne za sječu borova u požaru

Na adrese mještana Žrnovnice nedaleko od Splita ovih dana stižu kazne od 80 do 800 kuna jer su prošle godine tijekom katastrofalnog požara koji je buknuo sredinom srpnja posjekli borove kako bi spasili vlastite kuće

S kaznama stižu i upozorenja pred pokretanje optužnog prijedloga, a dolaze na adrese onih mještana Žrnovnice koji su pred vatrenom stihijom uklonili borove u nadležnosti Hrvatskih šuma sa svojih parcela jer su im se naslanjali na kuće ili se nalazili u njihovoj neposrednoj blizini. Nakon što je požar ugašen posječene borove Žrnovničani su uklonili kako s privatnih parcela tako i one s javnih površina. Napravili su to, kako su ispričali za Dalmaciju danas, jer nije imalo smisla čekati Hrvatske šume da to naprave za njih.