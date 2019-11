Mislila je da će mirovinu dočekati kao novinarka, no bolest joj je pomrsila račune. Sada je sama svoj šef i ima velike planove s nakitom

Osječanka Sanja Račić uhvatila se u koštac s opakom bolešću, a istovremeno zakoračila u poduzetničke vode. Samozaposlila se i razvija vlastiti brend nakita. U razgovoru za tportal, ova Osječanka otkriva zašto je odabrala ime Allunga, ali i zašto je izbor pao baš na nakit

'To znači sunce', kratko objašnjava. Dodaje kako ju svjetonazor Aboridžina, njihov odnos prema prošlosti i prirodi, motivi i umjetnost fasciniraju, pa je od njih 'posudila' sunce da obasja njezin nakit.

Priča s nakitom zakotrljala se nešto ranije. Iako joj je novinarstvo u krvi, morala ga je zamijeniti mirnijim poslom. Zato i kaže kako još uvijek 'više voli pitati nego odgovarati', iako se u posljednje vrijeme sve češće nađe s ove 'druge strane'.

'Mirovinu sam mislila dočekati u novinarstvu'

'Ja zapravo nisam birala poduzetništvo. Iskreno, mislila sam da ću mirovinu dočekati u novinarstvu. No, bolest s kojom se borim zahtjeva više slobodnog i vremena provedenog u miru nego što to novinarstvo omogućuje. Nije mi bilo lako napustiti posao koji sam voljela i sigurnu plaću, ali sada u novom poslu uživam više nego u starom. U prvoj godini poslovanja više sam se školovala nego zarađivala, ali zahvaljujući potpori za samozapošljavanje, završila sam je bez duga i s pristojnom zalihom reporomaterijala što me čini potpuno zadovoljnom', sažima Sanja Račić nekoliko proteklih godina.