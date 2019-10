'Pazite što jedete i što vas jede': Doktorica sreće otkrila nam je kako je predvidjela slavonski egzodus te tko joj se od kandidata za Pantovčak obratio za pomoć

Ekonomija sreće. Osječanka Anita Freimann zasad je jedina ekonomistica koja se bavi ovim relativno neistraženim područjem u Hrvatskoj. Često joj zbog toga kažu da je ono čime se bavi čista utopija. Ova izvanredna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u razgovoru za tportal objašnjava posvećujemo li dovoljno pažnje sreći, koliko je ona važna, ali i otkriva da je bila mentorica na doktorskoj disertaciji jednom predsjedničkom kandidatu

'Često se ekonomija sreće kod nas ne shvaća dovoljno ozbiljno jer spaja ekonomiju i psihologiju. Tema je to koja je za naše uvjete ispred vremena, a vani je situacija posve drukčija. Ekonomija sreće postoji više od 40 godina i njome se bave renomirani svjetski ekonomisti koji se često nalaze s vladama i određuju mjere, ono što se može napraviti da se poveća kvaliteta života i zadrži ljude na određenom području jer BDP nije jedina mjera blagostanja, odnosno uopće nije prava mjera blagostanja', započinje razgovor za tportal izvanredna profesorica na osječkom Ekonomskom fakultetu Anita Freimann .

Ova osječka ekonomistica, poznatija kao 'doktorica sreće', istražuje sreću gotovo cijelo desetljeće. Sreća Osječana prevagnula je u njezinu slučaju tijekom doktorskog studija, a za to se istraživanje, naime, odlučila umjesto europskih fondova. Doktorirala je upravo na temu indeksa sreće građana Osijeka .

'Jedina osoba koja je kontaktirala sa mnom je Miroslav Škoro jer se otprije znamo. Bila sam mu, naime, mentorica na doktoratu. On zna čime se bavim, interesira ga ta tema. Predsjednička kampanja tek je u povojima, ali Škoro je rekao kako bi volio taj dio ekonomije, sreću i kvalitetu života, implementirati u svoj program', otkriva nam ova profesorica.

Iako je ostvarila kontakte s brojnim lokalnim samoupravama u Hrvatskoj, dodaje, dosad nije bilo značajnije inicijative političara ili poduzetnika za to kako oni mogu pridonijeti kvaliteti života građana.

Na pitanje brinu li se predsjednički kandidati o sreći, kratko odgovara: 'Prvo netko mora biti sam sretan, i znati kako to postići, da bi se mogao brinuti o tuđoj sreći.'

Ističe kako sve više država, gradova i političara stavlja 'puls naroda' na prvo mjesto, a osnivaju se čak i ministarstva sreće.

'Definicija sreće ovisi o tome tko je definira: psiholozi, ekonomisti, društveni kritičari... Na razini pojedinca to je moći biti u sadašnjem trenutku jer živimo u hiperkonzumerističkom društvu, u kojem se sreća stalno nameće kao buduće stanje. Kada kupimo ovo ili ono, bit ćemo sretni. No sve u životu ima svoj tijek te i u sadašnjem trenutku trebamo biti sretni jer ako to nismo, nećemo biti ni kad dobijemo ono za što smo mislili da će nas učiniti sretnijima', sažima.

Prvo veliko istraživanje o sreći provela je 2012. godine među Osječanima. U njemu je sudjelovalo više od 1000 stanovnika grada na Dravi. Kroz indeks sreće građana Osijeka analizirala je kakva je kvaliteta života u ovom gradu na istoku Hrvatske.

'Na ljestvici od 1 do 5, 2012. indeks sreće bio je 3. Građani su bili najzadovoljniji u smislu odnosa među ljudima, prijateljima, te ljubaznosti, a najmanje javno-političkim okruženjem, što se na kraju ispostavilo točnim. Nažalost, dobar dio stanovnika se iselio, kao što je poznato, a ovo je bio samo dobar predindikator onoga što je uslijedilo zbog nemogućnosti zaposlenja', objašnjava.