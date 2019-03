Evo koji su najskuplji gradovi za život: najam stana je 348 posto viši nego u Zagrebu!

Prema 15. godišnjoj anketi o demografskoj dostupnosti stambenog prostora, Hong Kong je najskuplji grad u svijetu. Slijede ga Vancouver, Sydney i Melbourne, a na listi deset najskupljih nema nijedne europske metropole. Najam 85 četvornih metara namještenog stana u elitnom dijelu grada stanovnici Hong Konga plaćaju, preračunato u našoj valuti, astronomskih 35.592 kune mjesečno. Od pucanja po šavovima spašavaju ih troškovi režija, neznatno viši od zagrebačkih, kao i ostale razumnije cijene troškova života

Za građane Hong Konga to konkretno znači ovo: prosječan najam 85 četvornih metara namještenog stana u boljem dijelu grada plaćaju, preračunato u našoj valuti, astronomske 35.592 kune mjesečno, 24.385 kuna u jeftinijim četvrtima! Najam 45 četvornih metara u boljim dijelovima diže se na 22.603, izvan strogog središta plaća se 15.562 kune mjesečno, što si ne može priuštiti nitko s prosječnom mjesečnom plaćom od 26.000 kuna, a jedva i pristojno plaćeni IT projekt menadžer s 41.700 kuna mjesečno.

I ovaj grad-država s 5,6 milijuna žitelja, stisnut na otočiću uz južni dio Malezije, jedno je od najvažnijih prometnih i ekonomskih središta Azije. To je ‘grad budućnosti’ zbog primjene naprednih tehnologija, četvrti je financijski centar u svijetu s ključnom ulogom u svjetskoj trgovini, sjedište je najrazvikanijih multinacionalnih kompanija, a sve to diže troškove života njegovih stanovnika, među kojima je 42 posto stranaca.

Ali koliko ima kriterija za izračune skupoće, toliko ima tablica najskupljih gradova u svijetu. Britanski Economist Intelligence Unit (EIU) – dio multinacionalne kompanije The Economist Group kojoj pripada i istoimeni magazin – svoju dvogodišnju ljestvicu radi uspoređujući cijene 160 proizvoda i usluga, od hrane i pića, do odjeće, režijskih troškova i troškova zdravstvenih usluga. Prema njemu, titulu najskupljeg grada u svijetu 2018. petu godinu zaredom nosi Singapur .

Zanimljiv je način ocjene najskupljih zemalja poslovnog magazina CEOWORLD koji izlazi u Britaniji i SAD-u. Mada analiziraju skupoću zemalja, njima je polazno mjerilo grad New York, kojemu daju indeks 100, a sam indeks je kombinacija podataka iz različitih izvora, od indeksa Numbeo (najveće internetske baze podataka troškova života), do izvješća nacionalnih i međunarodnih medija.

Na toj britanskoj ljestvici najskupljih Hong Kong je na četvrtom mjestu. Zašto četvrtom? Pa, prežive li najamninu plaćenu zlatom, ostali troškovi života žiteljima tog grada su podnošljivi, uključujući troškove režija koji nisu nedostižno viši nego Zagrepčanima. Na popisu deset najskupljih IEU-a nema nijednog američkog grada, unatoč popularnoj priči da su New York i Los Angeles na samom svjetskom vrhu. Mada do 2013. najskuplji grad u svijetu, Tokio se zbog niske inflacije jena spustio na 11. mjesto.

Prema CEOWORLD-u, Švicarska je s najvišim indeksom 121,7 najskuplja zemlja u svijetu, među prvih 20 država 12 je europskih, a Hong Kong, kao autonomni teritorij u Kini, osmi je s indeksom 78,14.

Bez obzira tko radio liste najskupljih gradova, na prvih 10 mjesta nigdje nema Londona. Na listi Mercera britanska prijestolnica dijeli 19. mjesto s Brazzavilleom (Kongo), dok se prema CEOWORLD-u Ujedinjeno Kraljevstvo na ljestvici najskupljih zemalja našlo na 24. mjestu. Pa ipak, zbog neizvjesne budućnosti nakon Brexita, The Telegraph je nedavno prestrašenim Britancima šeretski sugerirao da krenu u vlastiti Brexit, to jest u raskid s Britanijom i u potragu za jeftinijom i egzotičnijom alternativom. Dakako, iz Londona nema smisla seliti se u bivšu koloniju Hong Kong, kao ni u nekadašnju britansku krunsku koloniju Singapur. Nije zgodno seliti se ni na britanski otočni teritorij Bermuda jer je prema indeksu Numbeo skuplji od najskuplje Švicarske. The Telegraph stoga računa na to da se Britancima najviše isplati selidba u neki od gradova Indije, Moldavije, Pakistana, Kazahstana i Nepala, a zbog blizine u Europi dolaze u obzir i malo skuplja Makedonija, Srbija te Bosna i Hercegovina.