Mirovni plan za Gazu ulazi u drugu fazu: Ona uključuje razoružavanje Hamasa

Egipatski sigurnosni izvori rekli su da je Hamas p ristao na predložene članove prijelazne tehnokratske vlade koja će se baviti civilnim pitanjima i javnim uslugama u Gazi. U nju neće biti uključeni pripadnici Hamasa.

Egipatska televizija al-Kahira je objavila da su sudionici rekli da je cilj sastanka bio pripremiti se za drugu fazu mirovnog plana u Gazi.

Predstavnici palestinske islamističke skupine Hamas , koja je do prekida vatre u listopadu ratovala protiv Izraela, u srijedu su bili u egipatskom glavnom gradu Kairu radi pregovora.

"Danas, u ime (američkog) predsjednika (Donalda) Trumpa, objavljujemo početak druge faze predsjednikovog plana od 20 točaka za okončanje sukoba u Gazi te se od primirja pomičemo prema demilitarizaciji, tehnokratskom upravljanju i rekonstrukciji", napisao je Witkoff na društvenoj platformi X.

Witkoff je dodao: "Druga faza uspostavlja prijelaznu tehnokratsku palestinsku upravu u Gazi, Nacionalni odbor za upravljanje Gazom (NCAG), te započinje potpunu demilitarizaciju i obnovu Gaze, a u prvom redu razoružavanje svih neovlaštenih osoba".

"Sjedinjene Američke Države očekuju od Hamasa da će se u potpunosti pridržavati svojih obaveza, uključujući neposredan povratak posljednjeg preminulog taoca. Neuspjeh da to učini će sa sobom nositi ozbiljne posljedice".

Sudionici sastanka u Kairu su rekli da bi Odbor trebao "odmah preuzeti sve zadaće i odgovornosti u Pojasu Gaze kako bi upravljao svakodnevnim životom i osnovnim uslugama", objavila je egipatska televizija.

Bez veza s Hamasom

Prema palestinskim medijima, prijelazna vlada se sastoji od 14 članova, a na čelu će mu biti Ali Šaat.

Palestinski promatrači su istaknuli da svih 14 članova, uključujući jednu ženu, nemaju nikakvih veza s Hamasom, što je u skladu s mirovnim planom.

Šaat je ranije bio zamjenik ministra prometa u Palestinskoj samoupravi (PA), koja upravlja dijelovima Zapadne obale. Izrael se oštro protivio tome da PA ima bilo kakvu ulogu u Pojasu Gaze u budućnosti.

Oružani sukob u Gazi prouzročen je napadom Hamasa i drugih ekstremističkih organizacija na jug Izraela 7. listopada 2023., pri čemu su teroristi ubili oko 1200 ljudi, a preko 250 odveli u Pojas Gaze.

Prema zdravstvenim vlastima u Gazi kojima upravlja Hamas, u posljedičnim izraelskim napadima u priobalnoj enklavi poginulo je preko 71.000 Palestinaca tijekom dvije godine sukoba, uključujući brojne žene i djecu.

Trumpov mirovni plan

Trump je mirovni plan predstavio u rujnu 2025. Primirje je nedugo zatim stupilo na snagu 10. listopada.

U sklopu prve faze sporazuma, u Izrael su trebali biti vraćeni svi taoci kao i posmrtni ostaci poginulih talaca. Međutim, truplo jednog Izraelca je i dalje u Pojasu Gaze.

Idući korak tiče se razoružavanja Hamasa. Organizacija je zasad odbijala to učiniti. Pripadnicima Hamasa koji pristanu na mirnu koegzistenciju s Izraelom i polože oružje bit će dodijeljena amnestija.

Druga faza također predviđa međunarodne stabilizacijske snage (ISF) koje će održavati red u enklavi, no o njihovom sastavu se i dalje raspravlja.

Međunarodno "mirovno vijeće" s američkim predsjednikom na čelu će nadgledati prijelaznu vladu, a ni njegovi članovi još nisu poznati.

Također, izraelska vojska će se povući iz većine Pojasa Gaze i postupno predati područja koja je zauzela ISF-u.

Nije jasno hoće li prijelaz u drugu fazu uspjeti jer mnoga pitanja i dalje ostaju neriješena.