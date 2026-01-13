niz optužbi

UN pisao Izraelu: Ako ovako nastavite mogli bi vas tužiti ICJ-u

Antonio Guterres
Antonio Guterres Izvor: EPA / Autor: SALVATORE DI NOLFI
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je Izrael u pismu da bi ga mogao tužiti Međunarodnom sudu pravde (ICJ) ako ne ukine zakone usmjerene protiv UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA) te ako ne vrati zaplijenjenu imovinu i posjede, prenosi u utorak Reuters

U pismu upućenom izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu od 8. siječnja, Guterres je naveo da Ujedinjeni narodi ne mogu ostati ravnodušni prema "postupcima Izraela koji su u izravnoj suprotnosti s njegovim obvezama prema međunarodnom pravu."

"Oni moraju biti poništeni bez odgađanja", poručio je.

Izraelski je parlament u listopadu 2024. izglasao zakon kojim se UNRWA-i zabranjuje rad u zemlji i kojim se dužnosnicima zabranjuje kontakt s tom agencijom. Prošlog je mjeseca taj zakon dopunjen kako bi se zabranila opskrba strujom ili vodom objekata UNRWA-e.

Izraelske su vlasti prošlog mjeseca također zaplijenile urede UNRWA-e u istočnom Jeruzalemu.

UN smatra da je istočni Jeruzalem pod izraelskom okupacijom, a Izrael cijeli Jeruzalem smatra dijelom svoje države.

Izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon u utorak je odbacio Guterresovo pismo Netanyahuu.

"Ne plaše nas prijetnje glavnog tajnika", rekao je Danon. "Umjesto da se bavi neporecivom upletenošću osoblja UNRWA-e u terorizam, glavni tajnik odlučuje prijetiti Izraelu. To nije obrana međunarodnog prava, već obrana organizacije ukaljane terorizmom."

Izrael je već dugo kritičan prema UNRWA-i koju je Opća skupština UN-a osnovala 1949. nakon rata koji je pratio osnutak Izraela.

Agencija je pružala pomoć, zdravstvenu skrb i obrazovanje milijunima Palestinaca u Pojasu Gaze, na Zapadnoj obali, u Siriji, Libanonu i Jordanu.

Ujedinjeni su narodi priopćili da je devet djelatnika UNRWA-e možda bilo uključeno u napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. te su dobili otkaz. Za jednog zapovjednika Hamasa u Libanonu – kojeg je Izrael ubio u rujnu – također je utvrđeno da je radio u UNRWA-i.

UN je obećao istražiti sve iznesene optužbe i nekoliko je puta od Izraela tražio dokaze koji, prema tvrdnjama UN-a, još nisu dostavljeni.

