UN pisao Izraelu: Ako ovako nastavite mogli bi vas tužiti ICJ-u

U pismu upućenom izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu od 8. siječnja, Guterres je naveo da Ujedinjeni narodi ne mogu ostati ravnodušni prema "postupcima Izraela koji su u izravnoj suprotnosti s njegovim obvezama prema međunarodnom pravu."

"Oni moraju biti poništeni bez odgađanja", poručio je.

Izraelski je parlament u listopadu 2024. izglasao zakon kojim se UNRWA-i zabranjuje rad u zemlji i kojim se dužnosnicima zabranjuje kontakt s tom agencijom. Prošlog je mjeseca taj zakon dopunjen kako bi se zabranila opskrba strujom ili vodom objekata UNRWA-e.