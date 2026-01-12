Izraelci upravo naručili najbolje od američkih lovaca modernog doba, evo kakve im zvijeri dolaze

Od uvođenja u Izraelske zračne snage sredinom 1970-ih, McDonnell Douglasov, a sada Boeingov F-15 Eagle služio je kao temelj njihove zračne moći. S vremenom je Izrael postao jedan od najistaknutijih stranih korisnika ovog zrakoplova, opsežno ga modificirajući da bi odgovarao nacionalnim strateškim zahtjevima. Ta je država upravo naručila 25 primjeraka najnovije inačice, a tportal donosi više o njoj te iznimnoj povijesti izraelskog korištenja jednog od najsuperiornijih američkih lovaca svih vremena

Pentagon je ovih dana objavio da je Izrael potpisao ugovor za 25 novih aviona F-15IA, temeljenih na modelu F-15EX, kakav koriste Američke zračne snage (USAF). To će biti prvi novi Eagleovi koje je ta država nabavila od 1999. godine, kada je primila posljednje primjerke svojih mlažnjaka F-15I Ra’am. Inače, Izrael je u kolovozu 2024. godine dobio odobrenje SAD-a za kupnju čak 50 primjeraka F-15IA, kao i za nadogradnju postojećih Ra’amova, i to u paketu vrijednom 18,8 milijardi dolara.

Ministarstvo obrane Izraela objavilo je da će isporuke F-15IA početi 2031. godine, s dinamikom dolaska četiri do šest zrakoplova godišnje. Međutim prvotni trošak je u posljednjih godinu dana znatno uvećan, što je ministarstvo objasnio ugradnjom najmodernijih sustava naoružanja, uključujući one domaće proizvodnje. Preciziralo je i to da će nadograđeni modeli Ra’am dobiti poboljšane mogućnosti dometa, povećan kapacitet korisnog tereta i sveukupno efikasnije performanse u raznim operativnim scenarijima. Pentagon je pak dodao da će posljednji naručeni primjerci aviona stići do kraja 2035. godine te potvrdio da će F-15IA imati opsežne izraelske modifikacije, kao što je to bio slučaj s prethodnim Eagleovima, posebno kada je riječ o elektroničkom ratovanju, naoružanju i komunikacijskim sustavima. Valja podsjetiti i na to da prethodni izraelski modeli F-15 imaju poboljšan domet, što je ključno za IAF u prekograničnim operacijama.

Izraelski F-15 Izvor: Wikimedia Commons / Autor: John McRell







+5 Izraelski F-15 Izvor: Wikimedia Commons / Autor: John McRell

Kulminacija višedesetljetnog operativnog iskustva Brojni vojni analitičari ističu da predloženi F-15IA predstavlja kulminaciju desetljeća izraelskog operativnog iskustva, domaćih tehnoloških inovacija i strateške nužnosti. Izraelci nisu odabrali F-15 slučajno te on zapravo predstavlja srž njihove sigurnosne doktrine koja naglašava kvalitativnu vojnu nadmoć, brzu projekciju snaga i preventivno djelovanje kada se pojave egzistencijalne prijetnje. Naime nakon Jomkipurskog rata 1973. godine Izrael je tražio borbeni zrakoplov dugog dometa i visokih performansi, sposoban suprotstaviti se naprednim arapskim zračnim snagama opremljenim sovjetskim zrakoplovima poput MiG-a 23 i MiG-a 25. Upravo se američki F-15 pokazao kao efikasan protuotrov, dokazavši se tijekom desetljeća korištenja kao američki lovac s najviše oborenih protivničkih aviona u suvremeno doba.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Military Culture and Geopolitics

Izrael je postao prvi strani kupac modela F-15, uvevši ovaj tip u svoj sastav 1976. godine. Početne varijante, označene kao F-15A/B Baz, bile su optimizirane za zračnu nadmoć i brzo su pokazale svoju učinkovitost u borbi. Nedugo nakon uvođenja u izraelsku upotrebu lokalna inačica F-15 postigla je ​​desetke zračnih pobjeda bez gubitaka u borbama zrak-zrak. Ovi avioni odigrali su odlučujuću ulogu u operaciji Mole Cricket 19 tijekom Libanonskog rata, kada je IAF uništio velik dio sirijske protuzračne obrane i zrakoplova, a dokazali su svoje sposobnosti u kontinuiranim misijama zračnog nadzora i odvraćanja na više bojišta. Stručnjaci ukazuju na to da su velik trup, snažni motori i nosivost učinili F-15 idealnim za dugometne misije. Značajan primjer toga bila je operacija Opera 1981. godine, kada su izraelski F-15 pružali dugodometnu pratnju i zračnu zaštitu u napadu na irački nuklearni reaktor Osirak.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Military Culture and Geopolitics

Logična evolucija korištenja Već prvi primjerci izraelskih varijanti F-15A7B Baz bili su opremljeni sustavima za elektroničko ratovanje (EW) i komunikacije domaće proizvodnje, a ta je varijanta služila kao okosnica borbenih snaga IAF-a krajem 1970-ih i 1980-ih. Uslijedila je inačica F-15 C/D Baz Meshupar, kojoj je ugrađena poboljšana integracija avionike, radara i oružja te produžen vijek trajanja lokalnim programima nadogradnje. Inačica Ra’am, koja je još uvijek u službi, temeljena je na američkom F-15E Strike Eagleu i optimizirana je za duboke udare i višenamjenske misije. I u tu je inačicu integrirana izraelska navigacija, ciljnici i precizno vođeno streljivo. Ra’am je i danas središnji dio izraelskog dugometnog odvraćanja, premda ga namjeravaju postupno zamijeniti inačicom IA zbog rastuće raketne i nuklearne sposobnosti Irana i potrebe za jurišnim zrakoplovima dugog dometa i velikog tereta, kao i ograničenja platformi koje koriste samo stealth tehnologiju u dugotrajnim sukobima visokog intenziteta.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Adultery Stories