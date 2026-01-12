Izraelci upravo naručili najbolje od američkih lovaca modernog doba, evo kakve im zvijeri dolaze

Od uvođenja u Izraelske zračne snage sredinom 1970-ih, McDonnell Douglasov, a sada Boeingov F-15 Eagle služio je kao temelj njihove zračne moći. S vremenom je Izrael postao jedan od najistaknutijih stranih korisnika ovog zrakoplova, opsežno ga modificirajući da bi odgovarao nacionalnim strateškim zahtjevima. Ta je država upravo naručila 25 primjeraka najnovije inačice, a tportal donosi više o njoj te iznimnoj povijesti izraelskog korištenja jednog od najsuperiornijih američkih lovaca svih vremena
Pentagon je ovih dana objavio da je Izrael potpisao ugovor za 25 novih aviona F-15IA, temeljenih na modelu F-15EX, kakav koriste Američke zračne snage (USAF). To će biti prvi novi Eagleovi koje je ta država nabavila od 1999. godine, kada je primila posljednje primjerke svojih mlažnjaka F-15I Ra’am. Inače, Izrael je u kolovozu 2024. godine dobio odobrenje SAD-a za kupnju čak 50 primjeraka F-15IA, kao i za nadogradnju postojećih Ra’amova, i to u paketu vrijednom 18,8 milijardi dolara.
Ministarstvo obrane Izraela objavilo je da će isporuke F-15IA početi 2031. godine, s dinamikom dolaska četiri do šest zrakoplova godišnje. Međutim prvotni trošak je u posljednjih godinu dana znatno uvećan, što je ministarstvo objasnio ugradnjom najmodernijih sustava naoružanja, uključujući one domaće proizvodnje. Preciziralo je i to da će nadograđeni modeli Ra’am dobiti poboljšane mogućnosti dometa, povećan kapacitet korisnog tereta i sveukupno efikasnije performanse u raznim operativnim scenarijima.
Pentagon je pak dodao da će posljednji naručeni primjerci aviona stići do kraja 2035. godine te potvrdio da će F-15IA imati opsežne izraelske modifikacije, kao što je to bio slučaj s prethodnim Eagleovima, posebno kada je riječ o elektroničkom ratovanju, naoružanju i komunikacijskim sustavima. Valja podsjetiti i na to da prethodni izraelski modeli F-15 imaju poboljšan domet, što je ključno za IAF u prekograničnim operacijama.
Kulminacija višedesetljetnog operativnog iskustva
Brojni vojni analitičari ističu da predloženi F-15IA predstavlja kulminaciju desetljeća izraelskog operativnog iskustva, domaćih tehnoloških inovacija i strateške nužnosti. Izraelci nisu odabrali F-15 slučajno te on zapravo predstavlja srž njihove sigurnosne doktrine koja naglašava kvalitativnu vojnu nadmoć, brzu projekciju snaga i preventivno djelovanje kada se pojave egzistencijalne prijetnje.
Naime nakon Jomkipurskog rata 1973. godine Izrael je tražio borbeni zrakoplov dugog dometa i visokih performansi, sposoban suprotstaviti se naprednim arapskim zračnim snagama opremljenim sovjetskim zrakoplovima poput MiG-a 23 i MiG-a 25. Upravo se američki F-15 pokazao kao efikasan protuotrov, dokazavši se tijekom desetljeća korištenja kao američki lovac s najviše oborenih protivničkih aviona u suvremeno doba.
Izrael je postao prvi strani kupac modela F-15, uvevši ovaj tip u svoj sastav 1976. godine. Početne varijante, označene kao F-15A/B Baz, bile su optimizirane za zračnu nadmoć i brzo su pokazale svoju učinkovitost u borbi. Nedugo nakon uvođenja u izraelsku upotrebu lokalna inačica F-15 postigla je desetke zračnih pobjeda bez gubitaka u borbama zrak-zrak. Ovi avioni odigrali su odlučujuću ulogu u operaciji Mole Cricket 19 tijekom Libanonskog rata, kada je IAF uništio velik dio sirijske protuzračne obrane i zrakoplova, a dokazali su svoje sposobnosti u kontinuiranim misijama zračnog nadzora i odvraćanja na više bojišta.
Stručnjaci ukazuju na to da su velik trup, snažni motori i nosivost učinili F-15 idealnim za dugometne misije. Značajan primjer toga bila je operacija Opera 1981. godine, kada su izraelski F-15 pružali dugodometnu pratnju i zračnu zaštitu u napadu na irački nuklearni reaktor Osirak.
Logična evolucija korištenja
Već prvi primjerci izraelskih varijanti F-15A7B Baz bili su opremljeni sustavima za elektroničko ratovanje (EW) i komunikacije domaće proizvodnje, a ta je varijanta služila kao okosnica borbenih snaga IAF-a krajem 1970-ih i 1980-ih. Uslijedila je inačica F-15 C/D Baz Meshupar, kojoj je ugrađena poboljšana integracija avionike, radara i oružja te produžen vijek trajanja lokalnim programima nadogradnje.
Inačica Ra’am, koja je još uvijek u službi, temeljena je na američkom F-15E Strike Eagleu i optimizirana je za duboke udare i višenamjenske misije. I u tu je inačicu integrirana izraelska navigacija, ciljnici i precizno vođeno streljivo. Ra’am je i danas središnji dio izraelskog dugometnog odvraćanja, premda ga namjeravaju postupno zamijeniti inačicom IA zbog rastuće raketne i nuklearne sposobnosti Irana i potrebe za jurišnim zrakoplovima dugog dometa i velikog tereta, kao i ograničenja platformi koje koriste samo stealth tehnologiju u dugotrajnim sukobima visokog intenziteta.
Koliko je zasad poznato, najnovija izraelska inačica F-15 imat će napredni AESA radar, lokalno razvijene sustave za elektroničko ratovanje i samozaštitu te poboljšanu fuziju senzora koja omogućuje dijeljenje podataka u stvarnom vremenu s drugim platformama. Također, IA će imati potpuno digitalni, tzv. stakleni kokpit i zaslone velikog područja, a oni podržavaju mrežnocentrično ratovanje. Tu su i napredni sustavi prikaza na pilotskoj kacigi.
Što se tiče naoružanja, F-15IA će biti kompatibilan s američkim i izraelskim raketama zrak-zrak, s time da se očekuje integracija izraelskog precizno vođenog streljiva i oružja za daljinsko djelovanje. Pored toga, najnovija varijanta imat će sposobnost nošenja znatno težeg tereta od borbenih zrakoplova pete generacije i proširen borbeni radijus zahvaljujući konformnim spremnicima goriva. Time će znatno povećati sposobnost provođenja misija dubokih udara bez oslanjanja na prednje baze i postati idealna platforma za one koje zahtijevaju trajnu prisutnost i višestruko ispaljivanje oružja.
Analitičari zaključuju da F-15IA predstavlja logičan nastavak izraelske evolucije korištenja u obliku teškog, tehnološki naprednog višenamjenskog lovca dizajniranog tako da zadovolji jedinstvene strateške potrebe Izraela. Iako nije zamjena za stealth zrakoplove pete generacije, vjeruje se da će inačica IA pružiti sposobnosti koje su i dalje bitne za odvraćanje na velikim udaljenostima, ratovanje visokog intenziteta i održivu zračnu dominaciju.