Šuica se hvali susretom s Trumpom: 'Malo smo proćakulali'

Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica bila je izaslanica Europske komisije na prvom sastanku Trumpovog Odbora za mir, a susretom s američkim predsjednikom pohvalila se na društvenim mrežama

'Malo smo proćakulali', objavila je Dubravka Šuica na Facebooku, uz video kratkog razgovora kojeg je vodila s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na sastanku Odbora za mir.

Šuica je u Washingtonu boravila kao izaslanica Europske komisije, što je odluka koja nije sjela dijelu europskih diplomata.

Francuska traži pojašnjenje od Europske komisije zbog odluke da se Šuicu pošalje kao promatračicu na prvo formalno okupljanje Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, uz poruku da za to nema 'mandat'. 'Iznenađeni smo jer nema mandat Vijeća da sudjeluje na tom sastanku Odbora za mir', rekao je glasnogovornik Pascal Confavreux novinarima u Parizu u četvrtak. 'Morat će to objasniti kada se vrati.'

Francuska, Belgija, Španjolska, Irska, Slovenija, Švedska i Portugal bili su među nekoliko država članica EU-a koje su tijekom zatvorenog sastanka veleposlanika u srijedu prigovorile na Šuičino sudjelovanje u Washingtonu, upozorivši da bi njezina prisutnost mogla biti protumačena kao kolektivna potpora tom kontroverznom tijelu. Šuica je ranije na X-u objasnila zašto ju je Komisija poslala. 'Naš je cilj jasan: usklađeno djelovanje, odgovorno upravljanje i konkretni rezultati za palestinski narod.Kao najveći međunarodni donator palestinskom narodu, raspolažemo cjelovitim skupom instrumenata za potporu provedbi Mirovnog plana i Rezolucije 2803 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda – od humanitarne pomoći i rane obnove do reforme upravljanja i izgradnje institucija, te sigurnosne i gospodarske potpore. Od 1994. godine Europska unija osigurala je gotovo 30 milijardi eura pomoći palestinskom narodu. Od 2020. godine dodijeljeno je gotovo tri milijarde eura financijske pomoći te 1,8 milijardi eura humanitarne pomoći', napisala je.