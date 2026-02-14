Šuica: Bit ću na prvom sastanku Trumpova Odbora za mir

Izaslanstva iz najmanje 20 zemalja, uključujući i čelnike država, trebala bi prisustvovati sastanku odbora čije je osnivanje podržano rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u sklopu Trumpova plana za okončanje rata u Gazi.

Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica predstavljat će Europsku komisiju sljedeći tjedan na prvom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa , potvrdila je u subotu za Dnevnik Nove TV.

I dok su se regionalne zemlje poput Egipta, Turske, Saudijske Arabije i Katara, kao i velike nacije u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni američki saveznici sa Zapada su oprezniji.

"Sljedeći tjedan ću predstavljati Europsku komisiju na Odboru za mir u Washingtonu gdje mi nismo postali punopravni članovi, ali želimo sudjelovati, želimo iskoristiti svaki mogući alat koji nam je na raspolaganju, i taj Odbor za mir kako bismo se dogovorili oko rekonstrukcije Gaze jer je to dio mog posla", kazala je Šuica.

"Nadam se da će ova naša generacija biti sposobna riješiti stanje na Bliskom istoku", dodala je.

Hrvatska je ranije odbila priključiti se Odboru za mir, što je bila usuglašena odluka Banskih dvora i Pantovčaka.