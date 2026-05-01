Ministar Habijan otkrio što sada čeka Vedrana Pavleka: Postoji jedan problem

USKOK je, u suradnji s MUP-om i Ministarstvom pravosuđa, već pripremio rješenje o provođenju istrage. Taj dokument, ključan za daljnje korake, početkom sljedećeg tjedna bit će poslan kazahstanskim vlastima kako bi se formalno pokrenuo postupak izručenja.

Nakon potvrde da je Vedran Pavlek uhićen , ministar pravosuđa Damir Habijan pojasnio je što slijedi u postupku koji bi trebao završiti njegovim izručenjem Hrvatskoj. Iako se to sada čini realnim ishodom, ministar upozorava da bi cijeli proces mogao potrajati zbog pravnih procedura, objavio je Večernji.

Hrvatska očekuje izručenje

Hrvatska očekuje da će nakon zaprimanja dokumentacije i Kazahstan pokrenuti svoj dio procedure. ‘Očekujemo, kao što je to svaki put kada se radi o ovakvim stvarima, da se pokrene procedura i kod njih i da se nakon provedenog postupka u Kazahstanu isti izruči u Republiku Hrvatsku’, izjavio je Habijan. Naglasio je da je riječ o rezultatu šire koordinirane akcije više institucija, ali i da sada sve prelazi u nadležnost kazahstanskog pravosuđa.

Iako je uhićenje važan pomak, ministar ne skriva da bi proces mogao biti dugotrajan. ‘Procedura će trajati neko vrijeme, a koliko ovisi koliko će postupak trajati u Kazahstanu’, rekao je, dodajući kako dodatnu neizvjesnost unosi i sam Pavlek. ‘Meni je teško reći što će Pavlek u ovom slučaju raditi, hoće li iskoristiti određena pravna sredstva koja ima, hoće li se žaliti.’

Ključna prepreka

Unatoč mogućim preprekama, Habijan ističe ključnu činjenicu: ‘Ono što je ključno i što je najbitnije jest da je isti uhićen i da očekujemo njegovo izručenje nakon što taj postupak formalno-pravno završi u Kazahstanu.’

Na pitanja o konkretnim detaljima slučaja, uključujući navodni laptop iz Turske ili način na koji je novac nestajao, ministar je bio suzdržan. ‘Nemamo još tih informacija’, kratko je odgovorio na pitanje o pronađenim uređajima. Dodao je kako će se sve okolnosti kaznenog djela utvrđivati tek nakon izručenja: ‘To je mjesto gdje se trebaju utvrditi sve te činjenice i okolnosti, kako je došlo i je li došlo, i koliki je taj iznos. Bilo bi preuranjeno da ja kao ministar govorim o tome.’