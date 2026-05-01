PRVE REAKCIJE

Jandroković komentirao uhićenje Pavleka: 'Očekujemo transfer'

M.Č./Hina

01.05.2026 u 10:49

Gordan Jandroković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak kako se, nakon informacije o uhićenju Vedrana Pavleka, bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza sada očekuje njegov transfer u Hrvatsku

„To uhićenje se dogodilo i očekujemo sad taj transfer koji će se dogoditi u Hrvatsku“, rekao je Jandroković u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak. Dodao je i kako su, kod Pavlekova uhićenja, USKOK i ministarstva unutarnjih poslova i pravosuđa „očito napravili sve što je potrebno".

Da je Pavlek uhićen u Kazahstanu, potvrdio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Na zahtjev Uskoka, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je i uhićen u Kazahstanu, kazao je Habijan za Hinu.

„Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj u najkraćem roku. Sva tijela kooordinirano surađuju s kazakstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima”, dodao je Habijan.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) raspisana je krajem ožujka.

