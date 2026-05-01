Jandroković komentirao uhićenje Pavleka: 'Očekujemo transfer'

„To uhićenje se dogodilo i očekujemo sad taj transfer koji će se dogoditi u Hrvatsku“, rekao je Jandroković u Okučanima, na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene akcije Bljesak. Dodao je i kako su, kod Pavlekova uhićenja, USKOK i ministarstva unutarnjih poslova i pravosuđa „očito napravili sve što je potrebno".

Da je Pavlek uhićen u Kazahstanu, potvrdio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Na zahtjev Uskoka, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je i uhićen u Kazahstanu, kazao je Habijan za Hinu.