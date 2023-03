Milanovićev sin već prima stipendiju od HOO-a. Fuchs odgovorio ima li pravo i na stipendiju Grada Zagreba

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs najavio je da će u srijedu biti objavljen javni poziv za 50 škola koje će sudjelovati u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole te javno predstavljen cijeli koncept

Škola traje do 14 ili 15 sati kao obavezni dio, zatim djeca dobivaju ručak, a kasnije mogu birati hoće li ostati u školi, pojasnio je. U prvom dijelu, do 17 sati, planirane su izvannastavne aktivnosti, a poslije 17 sati izvanškolske aktivnosti.

"Najvjerojatnije da da. Bez obzira na to što su to stipendije koje dijeli grad, ako su uvjeti natječaja bili potpuno jasni, a mislim da su bili jasni, i ako se tamo navodi da nitko ne može primati duple stipendije, onda je to to. Jedino ako je, što u ovom trenutku ne znam, stipendija HOO-a bila namijenjena za nešto sasvim drugo. Ali, propozicije natječaja vrijede za sve, pa tako i za sina predsjednika države", rekao je Fuchs.