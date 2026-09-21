Milijarder iz Rusije posvađao EU: Pariz traži ustupak zbog zatočenih Francuza?

‘Svi to mrze’, rekao je diplomat iz zemlje koja se protivi tom potezu. Dodao je da je prigovor jednog veleposlanika dobio potporu još 11 država članica.

Veleposlanici država članica sastali su se danas u Bruxellesu kako bi raspravljali o režimu sankcija EU-a , koji se svakih šest mjeseci mora jednoglasno produljiti. Razgovori su uslijedili nakon što je Francuska početkom mjeseca iznenadila ostale članice pridruživši se S lovačkoj u zahtjevu da se s popisa sankcioniranih osoba ukloni istaknuti rusko-uzbekistanski industrijalac Ališer Usmanov .

Francuska uskratila potporu

Oko 3000 sankcijskih mjera, među kojima su i one protiv Usmanova, mogle bi isteći u utorak nakon što je Francuska uskratila potporu njihovu produljenju. Troje diplomata, koji su zbog povjerljivosti razgovora zatražili anonimnost, reklo je da su članice i dalje duboko podijeljene. Francuska je pritom obećala uspostaviti zaštitne mehanizme kako bi ublažila bojazan da bi uklanjanje Usmanova moglo oslabiti širi sustav sankcija.

Druga dvojica diplomata navela su da će se članice vjerojatno dogovoriti o produljenju sankcija, i to na razdoblje od čak 36 mjeseci, u sklopu kompromisa sa zemljama koje traže uklanjanje pojedinih osoba s popisa.

Brisanje Usmanova, čije poslovno carstvo obuhvaća rudarstvo, telekomunikacije i medije, omogućilo bi mu da prebacuje novac u EU i iz njega, posluje s europskim tvrtkama te potencijalno ponovno putuje u Uniju.

Luksemburg ustraje i na uklanjanju s popisa Mihaila Fridmana, ukrajinskog podrijetla i s ruskim i izraelskim državljanstvom. Fridman je protiv te zemlje pokrenuo sudski postupak kako bi ishodio odmrzavanje svoje imovine.

Na sastanku prošlog tjedna, koji je završio bez dogovora, države članice upozorile su da bi ukidanje sankcija jednom istaknutom milijarderu moglo stvoriti opasan presedan.

Francuska ne otkriva razloge



Francuska ni javno ni u zatvorenim razgovorima nije obrazložila motive svojeg zahtjeva. Diplomati su naveli tek da je riječ o ‘konkretnom pitanju nacionalne sigurnosti’ te da Pariz ‘želi pozitivno odgovoriti međunarodnim partnerima koji su mu se obratili u vezi s gospodinom Usmanovom’.

Financial Times objavio je da bi skidanje Usmanova s popisa moglo biti dio dogovora prema kojem bi Azerbajdžan pustio na slobodu zatočene francuske državljane.

Bruxelles je Usmanovu 2022. zamrznuo imovinu i zabranio putovanja u sklopu sankcija poslovnim ljudima i političarima koji sudjeluju u ‘potkopavanju ili ugrožavanju teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine’. Kao razlog navedena je njegova navodna materijalna potpora ruskom ratnom pohodu.



Usmanov odbacuje te optužbe, kao i tvrdnje da je oligarh, te već dulje vodi kampanju za uklanjanje svojeg imena s popisa.