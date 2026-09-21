Kakav autogol: Studenti snimili spot s Vučićem, Brnabić poludjela i tužila ih Bruxellesu

Kampanja uoči izbora u Srbiji 25. listopada polako se zahuktava, a današnji dan obilježila je drama oko spota studenata Fakulteta dramskih umjetnosti s Aleksandrom Vučićem u glavnoj ulozi. Ovaj, mora se priznati, provokativan spot bio je dovoljan da predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazove izvanrednu konferenciju za medije, a zatim se zbog te snimke obrati i Europskom parlamentu i europskim dužnosnicima te se tako, a da toga nije ni svjesna, uključila u kampanju studentske liste

Riječ je o crno-bijelom predizbornom spotu 'Srbija ga nije htjela', koji su studenti FDU-a u blokadi objavili 19. rujna. Središnja figura mu je Aleksandar Vučić, a njegove snimke s društvenih mreža montirane su s porukama i prizorima s prosvjeda i ulica Srbije dok u pozadini ide legendarni šlager Kemala Montena.

Srbija ga nije htela. pic.twitter.com/pTCjcwM55s — FDU u blokadi (@sviublokade_fdu) September 19, 2026

Tako se, između ostalog, Vučićeva snimka na kojoj ženama dijeli cvijeće za 8. ožujka izmjenjuje s porukama građanki da 'nije dobrodošao' i da ga 'narod ne želi'. Snimku robota koji pred Vučićem plešu kolo prati izjava studentice da će plesati kolo kada se budu prenosila uhićenja, a njegovu najavu da će tijekom kampanje krenuti kroz Srbiju 'kamiončićem' prate poruke poput 'Vučić nepoželjan' i 'persona non grata'. Spot završava prizorima brisanja pločica i sapunom na podu. Upravo je takva završnica izazvala osobito oštru reakciju Ane Brnabić, prenosi Nova.rs. Predsjednica parlamenta sazvala je izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj se okružila pretežno mladim simpatizerkama Srpske napredne stranke. U takvom okruženju prikazali su spot te pozvali i druge građane da ga pogledaju, čime je – praktički – otvorila prostor studentskoj listi u provučićevskim medijima.

Iiiiiiii ide spot FDU na svim režimskim medijima uz poziv narodu DA GA SVI POGLEDAJU 🤭🤭🤭 pic.twitter.com/zRikfExvHA — Суки (@doktorzakrave) September 21, 2026

Brnabić ga je nazvala 'monstruoznim' i završnu scenu protumačila kao prijetnju seksualnim nasiljem prema Vučiću. Tvrdila je i da takva kampanja dosad nije viđena u Srbiji, niti, prema njezinim riječima, bilo gdje u svijetu. U svojem obraćanju usredotočila se i na Vučićevu obitelj, pitajući kako se osjećaju njegova majka i kći dok gledaju takav sadržaj. Spot je predstavila kao 'najmonstruozniju poruku' dosad, a cijeli slučaj kao prekretnicu u izbornoj kampanji.

Izvanredna tiskovna konferencija Ane Brnabić Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL







+3 Izvanredna tiskovna konferencija Ane Brnabić Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL