'Ne možete takvi unutra': Pacijenticu vratili zbog haljine, KBC Split sad ide pod povećalo

Jedna Splićanka ispričala je da je s uputnicom došla na Centralni prijam kako bi se naručila za pregled. Uzela je broj i čekala svoj red, a kada je ponovno ušla u prostoriju, kaže da joj je rečeno: „Ne možete takvi unutra.“

Problem je, prema njezinu svjedočenju, bila duga haljina sa širokim naramenicama.

Dalmatinski portal navodi da to nije jedini takav slučaj. Prema iskustvima njihovih čitatelja, pojedine žene navodno su vraćane zbog majica bez rukava ili haljina sa širokim naramenicama, dok muškarcima nije dopušten pristup Centralnom naručivanju ako su bili u bermudama.

Pravobraniteljica: Takva praksa može ugroziti pravo na zdravlje

Pučka pravobraniteljica upozorava da treba razlikovati osnovna pravila primjerenog ponašanja i odijevanja od situacija u kojima ona postaju prepreka za pristup zdravstvenoj zaštiti.

„Jedno je paziti na poštivanje općih pravila ponašanja, uključujući i neka osnovna pravila primjerenog odijevanja za ulazak u ustanove, a drugo je ograničiti pristup zdravstvenoj ustanovi zbog nedovoljno dugačkih rukava ili nogavica“, poručila je Šimonović Einwalter.

Prema njezinoj ocjeni, ako KBC Split pravila doista primjenjuje na opisani način, takva praksa može biti nerazmjerna i ugrožavati pristup zdravstvenoj zaštiti.

„Otvorit ćemo predmet i pitati ih za očitovanje vezano za pravila o odijevanju i njihovo tumačenje, kao i vezano za druge navode iz medija o načinu komunikacije s pacijentima kojima zbog odijevanja bude odbijen ulazak“, najavila je pravobraniteljica.

Posebno je upozorila na situacije u kojima pacijenti dugo čekaju termin, putuju s otoka ili iz udaljenih mjesta, a onda ih se tijekom ljetnih vrućina vraća zbog procjene da nisu dovoljno primjereno odjeveni.

'Što bi trebali, otrčati u trgovinu?'

Šimonović Einwalter naglašava da zdravstvene ustanove imaju pravo propisati kućni red, uključujući pravila ponašanja i odijevanja, ali ta pravila ne smiju postati prepreka ostvarivanju prava pacijenata.

„Nedopustivo je da netko zbog strogih pravila odijevanja ne može obaviti liječnički pregled, vaditi krv ili obaviti neku drugu zdravstvenu uslugu na koju ima pravo“, rekla je.

Upitala je i što bi osoba koja je dugo čekala pregled, a zatim bila vraćena zbog odjeće, trebala napraviti – „otrčati u najbližu trgovinu i trošiti novac na kupnju 'prikladne' odjeće“.

Pritom je naglasila da se rasprava odnosi na planirane preglede i pretrage. U hitnim situacijama pravila odijevanja ni u kojem slučaju ne bi smjela utjecati na pružanje pomoći.

Udruga za prava pacijenata: Odjeća ne smije biti razlog za uskraćivanje usluge

Slično stajalište ima i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata.

Predsjednica Udruge Jasna Karačić Zanetti ističe da bolnice mogu imati pravila odijevanja, ali ona moraju biti razumna, jasno određena i provedena tako da ne ugrožavaju prava pacijenata.

„Zdravstvena zaštita ne smije se odbiti pružiti pacijentu zbog načina odijevanja, osim u iznimnim situacijama kada bi postojali sigurnosni, higijenski ili drugi objektivno opravdani razlozi“, poručila je.

Posebno problematičnim smatra mogućnost da zaštitari ili drugi zaposlenici na ulazu sami procjenjuju tko je dovoljno primjereno odjeven za ulazak.

Ako takve odluke donose bez jasnih pravila i pravne osnove, smatra Karačić Zanetti, može se postaviti i pitanje prekoračenja ovlasti.

Udruga upozorava i da provođenje kućnog reda ne smije uključivati ponižavanje pacijenata ili stvaranje nepotrebnih prepreka ljudima koji u bolnicu dolaze radi zdravstvene skrbi.

Dalmatinski portal navodi da je KBC-u Split poslao pitanja o opisanim slučajevima i načinu provođenja pravila odijevanja. Odgovor bolnice zasad nije objavljen.