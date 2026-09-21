Svašta se može naći u prtljazi: Pazite što je bilo u pakiranju tjestenine

Carinska uprava pohvalila se rezultatima o zaplijenjenim sumnjivim, ilegalnim i krivotvorenim proizvodima. Otkrili su i na koje se sve načine krijumčari snalaze

Carina je tijekom prošle godine zaplijenila rekordnih 16 milijuna komada krivotvorenih proizvoda. Svake godine pronađu i između 12 i 20 milijuna cigareta te oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda. Sve to otkrilo je nešto više od 2600 djelatnika. Njihov posao u državni proračun donese oko 3,3 milijarde eura, odnosno oko 10 posto njegovog ukupnog salda. "Imali smo, primjerice, pokušaj krijumčarenja marihuane u pošiljci instant tjestenine. Pošiljke se izdvajaju za pregled, a zatim se pomoću posebnih uređaja provjerava prisutnost narkotika", objasnio je za RTL Danas, Goran Kucelj, predstojnik ureda Carinske uprave.

Analiza rizika Tu, ali i mnoge druge sumnjive pošiljke su izdvojili temeljem analize rizika. Nakon toga su ih provjerili specijaliziranom opremom. Tako su nedavno pronašli kamene koralje koje je putnica iz Indonezije pokušala unijeti u osobnoj prtljazi. Za to je kažnjena sa 600 eura.

Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Carina



Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Carina