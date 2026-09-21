Svašta se može naći u prtljazi: Pazite što je bilo u pakiranju tjestenine

Carinska uprava pohvalila se rezultatima o zaplijenjenim sumnjivim, ilegalnim i krivotvorenim proizvodima. Otkrili su i na koje se sve načine krijumčari snalaze
Carina je tijekom prošle godine zaplijenila rekordnih 16 milijuna komada krivotvorenih proizvoda. Svake godine pronađu i između 12 i 20 milijuna cigareta te oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda.
Sve to otkrilo je nešto više od 2600 djelatnika. Njihov posao u državni proračun donese oko 3,3 milijarde eura, odnosno oko 10 posto njegovog ukupnog salda.
"Imali smo, primjerice, pokušaj krijumčarenja marihuane u pošiljci instant tjestenine. Pošiljke se izdvajaju za pregled, a zatim se pomoću posebnih uređaja provjerava prisutnost narkotika", objasnio je za RTL Danas, Goran Kucelj, predstojnik ureda Carinske uprave.
Analiza rizika
Tu, ali i mnoge druge sumnjive pošiljke su izdvojili temeljem analize rizika. Nakon toga su ih provjerili specijaliziranom opremom.
Tako su nedavno pronašli kamene koralje koje je putnica iz Indonezije pokušala unijeti u osobnoj prtljazi. Za to je kažnjena sa 600 eura.
Određivanje šećera
No, ponekad nije dovoljno samo vizualno provjeriti pošiljku, već je poslati u Carinski laboratorij. Ondje se utvrđuje njihov sastav, a samim time i način oporezivanja.
"Uvijek moramo provjeriti sastav robe ili je identificirati kako bi se mogla pravilno razvrstati u carinsku tarifu ili kako bismo utvrdili njezin trošarinski status", rekla je voditeljica laboratorija, Jadranka Čubrić.
U laboratoriju se provjeravaju duhanski proizvodi, naftni derivati, ali i bezalkoholna pića. Ona se provjeravaju kako bi se odredio udio šećera po kojem se razrezuje porez.