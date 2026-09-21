carina se pohvalila

Svašta se može naći u prtljazi: Pazite što je bilo u pakiranju tjestenine

M.Da.

21.09.2026 u 19:22

Carina pregledava sumnjive pakete
Carina pregledava sumnjive pakete Izvor: Cropix / Autor: Srdjan Vrancic / CROPIX
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Carinska uprava pohvalila se rezultatima o zaplijenjenim sumnjivim, ilegalnim i krivotvorenim proizvodima. Otkrili su i na koje se sve načine krijumčari snalaze

Carina je tijekom prošle godine zaplijenila rekordnih 16 milijuna komada krivotvorenih proizvoda. Svake godine pronađu i između 12 i 20 milijuna cigareta te oko 20 tona drugih duhanskih proizvoda.

Sve to otkrilo je nešto više od 2600 djelatnika. Njihov posao u državni proračun donese oko 3,3 milijarde eura, odnosno oko 10 posto njegovog ukupnog salda.

"Imali smo, primjerice, pokušaj krijumčarenja marihuane u pošiljci instant tjestenine. Pošiljke se izdvajaju za pregled, a zatim se pomoću posebnih uređaja provjerava prisutnost narkotika", objasnio je za RTL Danas, Goran Kucelj, predstojnik ureda Carinske uprave.

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Analiza rizika

Tu, ali i mnoge druge sumnjive pošiljke su izdvojili temeljem analize rizika. Nakon toga su ih provjerili specijaliziranom opremom.

Tako su nedavno pronašli kamene koralje koje je putnica iz Indonezije pokušala unijeti u osobnoj prtljazi. Za to je kažnjena sa 600 eura.

Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale
  • Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale
  • Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale
  • Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale
Carina zaplijenila krivotvorine diljem obale Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Carina

Određivanje šećera

No, ponekad nije dovoljno samo vizualno provjeriti pošiljku, već je poslati u Carinski laboratorij. Ondje se utvrđuje njihov sastav, a samim time i način oporezivanja. 

"Uvijek moramo provjeriti sastav robe ili je identificirati kako bi se mogla pravilno razvrstati u carinsku tarifu ili kako bismo utvrdili njezin trošarinski status", rekla je voditeljica laboratorija, Jadranka Čubrić.

U laboratoriju se provjeravaju duhanski proizvodi, naftni derivati, ali i bezalkoholna pića. Ona se provjeravaju kako bi se odredio udio šećera po kojem se razrezuje porez. 

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Svašta se može naći u prtljazi: Pazite što je bilo u pakiranju tjestenine

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