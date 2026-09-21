Šušnjar: 'Jeftinije gorivo moguće već idući tjedan, imamo još nekoliko alata'

‘Na burzama su povijesno visoke cijene dizelskog goriva . Ali evo nešto i dobrih vijesti: današnji trendovi na burzi pokazuju da je cijena pala oko 50 dolara po toni, tako da, ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivat e’, rekao je Šušnjar.

Najava dolazi uoči novog poskupljenja goriva . Od sutra će dizel poskupjeti šest centi , na rekordnih 1,91 euro po litri, dok će eurosuper biti skuplji jedan cent i stajati 1,74 eura. Najviše raste cijena plavog dizela, za deset centi, na 1,50 eura po litri. Nove cijene vrijedit će sedam dana, rekao je ministar u Dnevniku HRT -a.

Razmatra se dnevno određivanje cijena

Vlada razmatra i mogućnost dnevnog formiranja cijena goriva kako bi ublažila nagle skokove i njihov učinak na građane i gospodarstvo. Šušnjar je podsjetio da su se u vrijeme kada su se cijene određivale svaka dva tjedna burzovni porasti akumulirali, dok je sada razdoblje između promjena sve kraće.

‘Razrađujemo još taj model, ali evo, to je isto jedna od opcija: da napravimo jedan kvalitetan model zajedno s opskrbljivačima, zajedno sa strukom, pa da eventualno, ako se nastave trendovi rasta, imamo i to kao alat. Imamo još mogućnost smanjivanja trošarina, imamo mogućnost plivajućeg PDV-a’, rekao je.

Na pitanje postoji li cijena dizela, primjerice dva eura po litri, preko koje Vlada ne bi dopustila daljnji rast, Šušnjar je naglasio da je prioritet sigurnost opskrbe. Ona trenutačno nije ugrožena, no upozorio je da bi prevelika razlika između hrvatskih cijena i onih u susjednim državama mogla dovesti do toga da hrvatski građani subvencioniraju kupnju goriva stranih potrošača.

Rafinerija Rijeka pokriva hrvatske potrebe za dizelom

Novo postrojenje u Rafineriji Rijeka, prema ministrovim riječima, dodatno jača sigurnost opskrbe jer omogućuje povećanje proizvodnje dizelskog goriva i pokrivanje 100 posto potreba hrvatskog tržišta. Rijeka je važna i za Bosnu i Hercegovinu, čiji se veći dio tržišta opskrbljuje derivatima iz te rafinerije.

‘Nafta dolazi i za predstojeće razdoblje, pa mogu skoro reći i pola godine ispred nas, sigurni smo da neće biti nikakvih poremećaja što se tiče sigurnosti opskrbe. Ali i prilikom određivanja cijene to je vrlo bitna komponenta o kojoj trebamo voditi računa’, naglasio je.

Šušnjar je poručio da će Vlada pri odlučivanju o cijenama voditi računa o građanima i gospodarstvu.

Vladine intervencije smanjile prihode za više od 150 milijuna eura

U sklopu 11. paketa mjera zbog rasta cijena goriva Vlada je osigurala deset milijuna eura pomoći poljoprivrednicima, osam milijuna pružateljima usluga javnog prijevoza i četiri milijuna ribarima. Šušnjar je rekao da se time nastoje ublažiti posljedice cjenovnog udara.

Plavi dizel nije opterećen trošarinama, a premija manja od dva centa služi za pokrivanje logističkih i drugih troškova. Iako više cijene goriva povećavaju prihode od PDV-a, smanjenje trošarina ima veći učinak na državni proračun. Prema Šušnjaru, manjak prihoda premašuje 150 milijuna eura.

Kako će izgledati sidrenje cijena

Šušnjar se osvrnuo i na sidrenje cijena, koje bi trebalo početi 1. listopada. Za proizvode i usluge morat će se istaknuti bazna cijena koja je vrijedila 10. rujna, po uzoru na mjeru uvedenu za prehrambene proizvode u svibnju prošle godine.

Odgovarajući na primjedbe poslodavaca i obrtnika zbog dodatnih troškova, ministar je rekao da su cehovskim udruženjima poslane detaljne upute. Oni koji nemaju web stranice neće ih morati otvarati niti izrađivati digitalne cjenike. Na postojećem papirnatom cjeniku bit će dovoljno dodati cijenu koja je vrijedila 10. rujna, dok će oni s digitalnim cjenicima dodati redak sa sidrenom cijenom. Društvene mreže pritom se ne smatraju web stranicama pružatelja usluga ili proizvoda.

Odgovorio i na kritike Mosta

Komentirajući kritike oporbe, konkretno Mosta, Šušnjar je spomenuo izgubljene arbitraže te položaj poljoprivrednih proizvođača i gospodarstvenika u Gospiću i okolici.

‘Gledajte, povijest je pokazala da kad oni pretjerano skrbe za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo, oporba, da nas to u budućnosti dočeka pa to vrlo skupo platimo. To možemo vidjeti na primjeru arbitraža koje su izgubljene, možemo vidjeti na primjeru poljoprivrednih proizvođača i gospodarstvenika, trenutačno u Gospiću i gospićkom kraju, tako da je to njihov put da nađu mjesto pod ovim suncem u političkom svijetu. Oni neka rade što misle da trebaju’, poručio je ministar.

‘Ove odluke usmjerene su na zaštitu potrošača, na njihovu veću informiranost, ali isto tako, u gospodarskom smislu, moram istaknuti da su ove mjere usmjerene i na sprječavanje i suzbijanje sive ekonomije’, zaključio je Šušnjar.