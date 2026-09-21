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Oleg Butković otkrio kad će biti dovršen Istarski ipsilon: Završava se ključni spoj

M.Da./Hina

21.09.2026 u 17:15

Oleg Butković o stanju radova na Istarskom ipsilonu
Oleg Butković o stanju radova na Istarskom ipsilonu Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic
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Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je u ponedjeljak, nakon sastanka sa županom Primorsko-goranske žuanije Ivicom Lukanovićem, novi investicijski ciklus u izgradnju i obnovu lučke infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji i diljem Hrvatske

Butković je izjavio nakon sastanka kako je bilo govora o novoj omotnici koju Vlada priprema u suradnji sa Europskom komisijom od 2028.

Nastavljamo ulagati u lučku infrastrukturu diljem Hrvatske, a Primorsko-goranska županija ima spremnih puno novih projekata, vrijednih više od 100 milijuna eura, koji trebaju novo financiranje, rekao je Butković.

Promet u riječkoj luci premašio je ove godine 500 tisuća TEU-a (kontejnerskih jedinica) te je na sastanku razgovarano i o provedbi velikih lučkih projekata.

Županijske lučke uprave provode brojne projekte koji se sufinanciraju iz europskih fondova i nacionalnih sredstava, a u Primorsko-goranskoj županiji za njih je dodijeljeno više od 80 milijuna eura.

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Istarski ipsilon ubrzo gotov

Naveo je kako će do kraja godine, odnosno početkom 2027. biti u cijelosti izgrađen Istarski ipsilon, čime će autocestom s Istrom biti povezani zapadni dio Primorsko-goranske županije i unutrašnjost Hrvatske. Završava se i čvor Matulji, koji će omogućiti bolje funkcioniranje i spoj prema Matuljima i Opatiji, bez novih gužvi i zastoja.

Butković je kazao kako su potpisani ugovori za dvije dionice autoceste Križišće-Žuta Lokva, Križišće-Jadranovo i Jadranovo-Selce, odnosno Novi Vinodolski. Ukupna vrijednost je oko 400 milijuna eura, a u sljedećim danima, za 20-ak dana, očekuje se početak radova.

Radovi na istarskom ipsilonu
Radovi na istarskom ipsilonu Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic

Ulaganja i u obilaznice

Budući da su se znatno popravili prihodi županijskih uprava za ceste bilo je govora i o drugim mogućnostima financiranja cestovne županijske infrastrukture, kao što je obilaznica Breze u Klani, kazao je ministar prometa.

Župan Ivica Lukanović kazao je da je županija dobrom pripremom i provedbom projekata uspjela povući više od 80 milijuna eura za županijske lučke uprave. Za 2028. godinu trebat će odrediti prioritetne projekte, s obzirom da su investicijski projekti veći od 100 milijuna eura, dodao je.

Lukanović je kazao kako će jedan od najvećih financijskih zahtjeva prema Ministarstvu biti realizacija projekta ceste između Viškova i Kastva, koja će omogućiti veliko prometno rasterećenje.

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