Oleg Butković otkrio kad će biti dovršen Istarski ipsilon: Završava se ključni spoj

Butković je izjavio nakon sastanka kako je bilo govora o novoj omotnici koju Vlada priprema u suradnji sa Europskom komisijom od 2028.

Nastavljamo ulagati u lučku infrastrukturu diljem Hrvatske, a Primorsko-goranska županija ima spremnih puno novih projekata, vrijednih više od 100 milijuna eura, koji trebaju novo financiranje, rekao je Butković.

Promet u riječkoj luci premašio je ove godine 500 tisuća TEU-a (kontejnerskih jedinica) te je na sastanku razgovarano i o provedbi velikih lučkih projekata.

Županijske lučke uprave provode brojne projekte koji se sufinanciraju iz europskih fondova i nacionalnih sredstava, a u Primorsko-goranskoj županiji za njih je dodijeljeno više od 80 milijuna eura.