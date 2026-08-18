Nova eskalacija: SAD uveo sankcije predsjednici Međunarodnog kaznenog suda u Haagu

SAD je prošle godine uveo ciljane sankcije za nekoliko dužnosnika ICC-a, uključujući tužitelje i suce, navodeći kao razlog naloge za uhićenje koje je ICC izdao za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta, kao i na raniju istragu o američkim postrojbama u Afganistanu.

Taj je potez najnovija eskalacija u kampanji Trumpove administracije protiv suda sa sjedištem u Haagu, koji je međunarodna zajednica osnovala 2002. godine za kazneni progon ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti. SAD nije član tog suda.

Sankcije zamrzavaju svu imovinu koju ti pojedinci eventualno imaju u SAD-u i praktički ih odsijecaju od američkog financijskog sustava, s kojim gotovo sve banke koje posluju na međunarodnoj razini imaju bliske veze.

U lipnju je troje sudaca Međunarodnog kaznenog suda tužilo Trumpa i njegovu administraciju zbog sankcija, tvrdeći da su te mjere protuzakonite.

Ministarstvo financija u utorak je izdalo i opću licencu kojom se odobrava postupno okončanje transakcija koje uključuju Akane do 17. rujna.

Američki državni tajnik Marco Rubio prošlog je mjeseca rekao da će administracija pojačati mjere za podrivanje ICC-a, uključujući diplomatsku kampanju s ciljem uvjeravanja drugih zemalja da napuste tu instituciju. Rubio je tvrdio da Sud predstavlja prijetnju američkom osoblju koje provodi Trumpovu strogu useljeničku politiku ili napade na brodove optužene za prijevoz droge, kao i drugim pripadnicima američkih oružanih snaga.

Trump je rekao da je kampanja usmjerena na obranu Netanyahua i drugih od kaznenog progona, a ne njega samoga.

Reuters je otkrio da su sankcije Trumpove administracije protiv dužnosnika ICC-a djelomično bile namijenjene sprječavanju budućih pokušaja da se republikanski predsjednik ili njegovi dužnosnici pozovu na odgovornost za američke vojne akcije u inozemstvu.

Sjedinjene Države nikada nisu bile članica suda. ICC se poziva na nadležnost samo ako država članica nije u mogućnosti ili ne želi sama procesuirati zločine.

Međutim, statut ICC-a također daje sudu ovlast za progon teških zločina počinjenih na teritoriju država članica koje počine državljani država koje nisu članice.