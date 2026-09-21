Josipa Pleslić trebala je 'odležati' šest godina, ali će u zatvoru provesti znatno manje

Njavro je dobila djelomično uvjetnu kaznu od godinu i šest mjeseci zatvora. Šest mjeseci mora provesti u zatvoru, dok je preostalih godinu dana uvjetno uz rok kušnje od tri godine. Mora platiti i 40.000 eura.

Indexova novinarka Ana Raić dobila je na uvid navedeni sporazum USKOK-a s Pleslić i Ružicom Njavro , bivšom glavnom savjetnicom u Ministarstvu poljoprivrede. Na pitanje zašto je odlučila priznati krivnju Pleslić je kratko odgovorila: ‘Trebamo mir.’

Šest točaka optužnice

Pleslić je osuđena po šest točaka optužnice. Za trgovanje utjecajem povezano s pogodovanjem tvrtki Sirena dobila je godinu dana zatvora, a jednaka joj je kazna utvrđena za davanje mita radi pogodovanja pri dodjeli zemljišta te za trgovanje utjecajem pri dodjeli državnih potpora.

Još šest mjeseci dobila je zbog sređivanja državnih stručnih ispita. Peta točka obuhvaća tri kaznena djela za koja su utvrđene kazne od šest mjeseci, šest mjeseci i godinu dana zatvora. Među njima su pogodovanje pri zapošljavanju njezine sestre u HEP-u i pokušaj zaustavljanja novinarskog istraživanja.

U posljednjoj točki dobila je šest mjeseci zbog poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, povezanog s pogodovanjem pri zapošljavanju u državnoj upravi.

Kako je šest godina svedeno na 20 mjeseci?

Pojedinačno utvrđene kazne ukupno iznose šest godina zatvora, no na temelju nagodbe s USKOK-om Pleslić je osuđena na jedinstvenu kaznu od godinu i osam mjeseci.

Takva se kazna nalazi unutar zakonskog raspona, ali je upadljivo niska u odnosu na zbroj pojedinačnih kazni. Rezultat je dogovora Pleslić i USKOK-a, u koji se sud ne može miješati, nego sporazum može samo formalno potvrditi.

Budući da je Pleslić u istražnom zatvoru već provela 124 dana, to će joj vrijeme biti uračunato u kaznu. Nakon još približno šest mjeseci ispunit će uvjet da zatraži uvjetni otpust jer će tada odslužiti polovicu izrečene kazne, no o tome hoće li joj on biti odobren odlučuje sud.