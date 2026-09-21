Eskalacija kakve još nije bilo: Nakon udara na CNN, čak pet TV mreža bojkotira Trumpa

Vodeće američke televizijske mreže odlučile su obustaviti zajedničko praćenje predsjednika Donalda Trumpa nakon što je Bijela kuća odbila dopustiti CNN-u da u ponedjeljak preuzme dužnost predstavnika televizijskog poola

Riječ je o dosad nezabilježenoj eskalaciji sukoba Trumpove administracije s novinarima koji izvještavaju iz Bijele kuće. Predsjednik je prethodno zabranio novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ulazak u kompleks Bijele kuće, a sva tri medija danas su najavila tužbu kako bi ponovno dobila pristup, piše NY Times. Pet televizijskih mreža, ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC, već dugo zajednički organizira snimanje predsjedničkih događaja. Tako dijele troškove, a snimke ustupaju medijima diljem svijeta. Mreže se u toj ulozi izmjenjuju, a CNN je u ponedjeljak trebao pratiti Trumpov odlazak na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda. Predsjednikove aktivnosti i dalje bi trebali pratiti novinari tiskanih medija, radija i novinskih agencija te fotoreporteri.

Nema više zajedničkog izvještavanja ‘Od danas televizijski pool neće pratiti događaje predsjednika koji su predviđeni za zajedničko izvještavanje’, napisao je Bryan Boughton, šef dopisništva Fox Newsa u Washingtonu, u poruci članovima televizijskog poola u koju je uvid imao The New York Times. Boughton trenutačno predsjeda konzorcijem televizijskih mreža, a ta se dužnost mijenja svaka tri mjeseca. ‘Odluka je uslijedila nakon što je Bijela kuća spriječila CNN da obavi dužnost koja mu je prema rasporedu pripala’, naveo je Boughton. ‘Neće biti određena zamjenska mreža. Svi ostali oblici zajedničkog praćenja nastavit će se kao i dosad.’ Dodao je da će mreže objavljivati nove informacije kako se situacija bude razvijala. Situacija bez presedana Izrazito je rijetko da američki predsjednik putuje ili sudjeluje na javnim događajima bez predstavnika televizijskog poola. Trump je u petak dodatno zaoštrio sukob s medijima objavivši zabranu za CNN, MS NOW i Politico. Poručio je da mu je dosta onoga što je nazvao ‘namjerno negativnim pričama’. Novinarima tih triju redakcija u subotu su, po dolasku u kompleks Bijele kuće, oduzete akreditacije.