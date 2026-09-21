Eskalacija kakve još nije bilo: Nakon udara na CNN, čak pet TV mreža bojkotira Trumpa

Vodeće američke televizijske mreže odlučile su obustaviti zajedničko praćenje predsjednika Donalda Trumpa nakon što je Bijela kuća odbila dopustiti CNN-u da u ponedjeljak preuzme dužnost predstavnika televizijskog poola
Riječ je o dosad nezabilježenoj eskalaciji sukoba Trumpove administracije s novinarima koji izvještavaju iz Bijele kuće. Predsjednik je prethodno zabranio novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ulazak u kompleks Bijele kuće, a sva tri medija danas su najavila tužbu kako bi ponovno dobila pristup, piše NY Times.
Pet televizijskih mreža, ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC, već dugo zajednički organizira snimanje predsjedničkih događaja. Tako dijele troškove, a snimke ustupaju medijima diljem svijeta. Mreže se u toj ulozi izmjenjuju, a CNN je u ponedjeljak trebao pratiti Trumpov odlazak na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda.
Predsjednikove aktivnosti i dalje bi trebali pratiti novinari tiskanih medija, radija i novinskih agencija te fotoreporteri.
Nema više zajedničkog izvještavanja
‘Od danas televizijski pool neće pratiti događaje predsjednika koji su predviđeni za zajedničko izvještavanje’, napisao je Bryan Boughton, šef dopisništva Fox Newsa u Washingtonu, u poruci članovima televizijskog poola u koju je uvid imao The New York Times.
Boughton trenutačno predsjeda konzorcijem televizijskih mreža, a ta se dužnost mijenja svaka tri mjeseca.
‘Odluka je uslijedila nakon što je Bijela kuća spriječila CNN da obavi dužnost koja mu je prema rasporedu pripala’, naveo je Boughton. ‘Neće biti određena zamjenska mreža. Svi ostali oblici zajedničkog praćenja nastavit će se kao i dosad.’
Dodao je da će mreže objavljivati nove informacije kako se situacija bude razvijala.
Situacija bez presedana
Izrazito je rijetko da američki predsjednik putuje ili sudjeluje na javnim događajima bez predstavnika televizijskog poola.
Trump je u petak dodatno zaoštrio sukob s medijima objavivši zabranu za CNN, MS NOW i Politico. Poručio je da mu je dosta onoga što je nazvao ‘namjerno negativnim pričama’. Novinarima tih triju redakcija u subotu su, po dolasku u kompleks Bijele kuće, oduzete akreditacije.
CNN, MS NOW i Politico u zajedničkom su priopćenju najavili tužbu protiv Trumpove administracije zbog zabrane pristupa Bijeloj kući. Tvrde da im je time povrijeđeno pravo zajamčeno Prvim amandmanom američkog Ustava da izvještavaju o predsjedniku. Pravni stručnjaci smatraju da zabrana teško može opstati pred sudom.
Trump je svoju odluku branio objavom na društvenim mrežama.
‘Bijela kuća ne provodi napad na slobodu medija, koju iznimno cijenim’, poručio je. ‘Ona se obračunava s LAŽNIM VIJESTIMA, koje su se u našim voljenim Sjedinjenim Američkim Državama proširile poput raka.’