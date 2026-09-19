Crnoj Gori se zakomplicirao ulazak u EU: Hrvatska i još četiri zemlje povukle ručnu

Crna Gora suočava se s odgodom zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja s Europskom unijom jer više država članica još nije dalo suglasnost za nastavak procesa. Time bi mogao biti doveden u pitanje plan Podgorice da do kraja godine zatvori sva preostala poglavlja i pripremi teren za članstvo u EU-u 2028. godine

Podgorički dnevnik Dan, pozivajući se na neslužbene diplomatske izvore iz Bruxellesa, objavio je da je Nizozemska zatražila stanku u daljnjem napredovanju Crne Gore prema EU-u, uz obrazloženje da su potrebne dodatne analize i dosljednija primjena europskih standarda. Prema istom izvoru, tom zahtjevu pridružile su se Hrvatska, Estonija, Litva i Latvija, navodi Nova.rs. Radio Slobodna Europa (RSE), pozivajući se na Vijeće EU-a, objavio je pak da Crna Gora tijekom rujna neće zatvoriti nijedno novo poglavlje, iako se početkom mjeseca razmatrala mogućnost da na međuvladinoj konferenciji budu privremeno zatvorena četiri poglavlja.

Dužnosnik Vijeća EU-a izjavio je da se intenzivno radi na pripremi odluka te da je odgoda prije svega posljedica nedostatka vremena potrebnog državama članicama da dovrše nacionalne procedure, a ne političkih prepreka. 'Mnoga od njih vrlo su tehnička i zahtijevaju da svaka država članica provede opsežne unutarnje konzultacije', rekao je dužnosnik EU-a, dodajući da države članice žele nastavak procesa, ali da pripreme nisu završene u predviđenom roku. Reakcije nakon smrti Ratka Mladića Diplomatski izvori RSE-a, međutim, navode da razlozi odgode nisu isključivo tehničke prirode. Prema tim izvorima, na stajališta pojedinih država članica utjecalo je i ponašanje dijela crnogorskih političara nakon smrti i tijekom pogreba Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine i genocid. Hrvatska vlada osudila je sućut koju je predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić uputio povodom Mladićeve smrti, ocijenivši njegov postupak 'neprihvatljivim i protivnim vrijednostima na kojima počiva Europska unija'. Zagreb je poručio da će tijekom pristupnih pregovora nastaviti inzistirati na ispunjavanju svih kriterija, uključujući suočavanje s prošlošću, procesuiranje ratnih zločina, poštovanje presuda međunarodnih sudova i dobrosusjedske odnose. Prema neslužbenim diplomatskim informacijama koje prenosi Dan, države koje traže dodatne provjere smatraju da prije donošenja novih odluka treba detaljnije ispitati ispunjava li Crna Gora ključne kriterije. Među članicama navodno postoje različita stajališta o nastavku pregovora pa zasad nije izvjesno kada će biti održana sljedeća međuvladina konferencija.