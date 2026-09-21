Kreće obnova zagrebačkog trga: Otkriveno što će se sve promijeniti

Pritom će se sačuvati postojeći vrijedan drvored koji je jedan od prepoznatljivih elemenata trga, navode u ponedjeljak u priopćenju.

"Meštrovićev trg jedno je od najvažnijih mjesta okupljanja u Zapruđu i zaslužuje uređenje koje odgovara njegovoj ulozi u svakodnevnom životu stanovnika. Obnovom ćemo očuvati njegov prepoznatljiv karakter, povećati zelene površine i stvoriti kvalitetniji, pristupačniji i ugodniji javni prostor za susrete, odmor i igru“, ističe Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.