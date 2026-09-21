Kreće obnova zagrebačkog trga: Otkriveno što će se sve promijeniti

Započela je obnova Meštrovićeva trga u Zapruđu, kojom će taj važan javni prostor dobiti više zelenila, novu urbanu opremu, uređena dječja igrališta i kvalitetnije, pristupačnije i funkcionalnije površine za svakodnevni boravak, susrete, odmor i igru, izvijestili su iz Grada Zagreba
Pritom će se sačuvati postojeći vrijedan drvored koji je jedan od prepoznatljivih elemenata trga, navode u ponedjeljak u priopćenju.
"Meštrovićev trg jedno je od najvažnijih mjesta okupljanja u Zapruđu i zaslužuje uređenje koje odgovara njegovoj ulozi u svakodnevnom životu stanovnika. Obnovom ćemo očuvati njegov prepoznatljiv karakter, povećati zelene površine i stvoriti kvalitetniji, pristupačniji i ugodniji javni prostor za susrete, odmor i igru“, ističe Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,25 milijuna eura bez PDV-a, a rok završetka je šest mjeseci. Posebna pažnja posvetit će se očuvanju i unapređenju zelenila na trgu. Sva postojeća stabla proći će stručnu sanitarnu rezidbu, a na približno 90 odraslih stabala sanirat će se korijenski sustav kako bi se očuvala njihova vitalnost i stabilnost. Istodobno će se proširiti i obogatiti zelene površine, uz novu sadnju stabala, grmlja i raznolikog bilja te gotovo 1000 četvornih metara novih travnatih površina. U sklopu obnove uklonit će se dotrajalo postojeće opločenje i infrastruktura te će se, nakon izvedbe novog sustava odvodnje oborinskih voda, urediti oko 6450 četvornih metara novih opločenih površina.
Poseban element novog uređenja bit će i obilježavanje 16. meridijana u opločenju trga, čime će se sačuvati zanimljiva povijesna priča vezana uz ovaj prostor. Iako novija geodetska mjerenja pokazuju da 16. meridijan danas ne prolazi samim Meštrovićevim trgom, njegovo će obilježavanje ostati dio identiteta i priče o trgu.