Otkriveni detalji velikog ukrajinskog protunapada: 'Mislili su da tu nećemo moći proći'

Ukrajinska vojska navodi da su ruske snage potisnute iz Novoselivke, Oleksandrivke i Jarove te okolice Korovog Jara , dok je Serednje ponovno stavljeno pod ukrajinsku kontrolu.

Operaciju je 15. rujna prvi put javno potvrdio zapovjednik ukrajinskog 3. armijskog korpusa brigadni general Andrij Bilecki. Prema podacima korpusa, ukrajinske snage očistile su oko 75 četvornih kilometara od ruskih infiltracijskih skupina, dok je dodatnih deset četvornih kilometara vraćeno pod ukrajinsku kontrolu.

Najopasniji trenutak – izlazak na otvoreno

Vojnik koji je sudjelovao u borbama za Euromaidan Press opisao je jedan od najvećih problema s kojima su se suočavale ukrajinske jurišne skupine.

Najopasnije je bilo kretanje preko otvorenog terena bez zaklona. Dobro raspoređene ruske postrojbe mogle su uočiti skupinu čim bi izašla na otvoreno i otvoriti vatru s udaljenosti, prije nego što bi joj ukrajinski vojnici uspjeli prići.

Napad pripreman u tajnosti

Operacija „Vivaldi“ pripremana je uz strogu informacijsku šutnju. Ukrajinski zapovjednici tvrde da su prije slanja pješaštva pokušavali sustavno oslabiti ruske položaje – otkriti njihove postrojbe, uništiti operatere dronova i topništvo te poremetiti opskrbne pravce.

Zapovjednici 66. mehanizirane brigade rekli su da je prije napada na Serednje provedeno dugotrajno izviđanje, nakon čega su ruski položaji gađani kako bi se smanjio otpor koji će dočekati jurišne skupine.

Ukrajinci su kod Serednjeg uspjeli postići i element iznenađenja. Prema izvješću Instituta za proučavanje rata (ISW), u napad su uključili oklopna vozila na pravcu za koji su ruske snage smatrale da je nakon obilnih kiša gotovo neprohodan za tešku tehniku.