Otkriveni detalji velikog ukrajinskog protunapada: 'Mislili su da tu nećemo moći proći'

Ukrajinska vojska objavila je nove detalje operacije „Vivaldi“, protunapada na području Limana u Donjeckoj oblasti kojim su, prema tvrdnjama ukrajinske strane, ruske snage potisnute s ukupno oko 85 četvornih kilometara. Jedan od vojnika koji je sudjelovao u operaciji opisao je što je za jurišne skupine predstavljalo najveći problem, piše Euromaidan Press
Operaciju je 15. rujna prvi put javno potvrdio zapovjednik ukrajinskog 3. armijskog korpusa brigadni general Andrij Bilecki. Prema podacima korpusa, ukrajinske snage očistile su oko 75 četvornih kilometara od ruskih infiltracijskih skupina, dok je dodatnih deset četvornih kilometara vraćeno pod ukrajinsku kontrolu.
Ukrajinska vojska navodi da su ruske snage potisnute iz Novoselivke, Oleksandrivke i Jarove te okolice Korovog Jara, dok je Serednje ponovno stavljeno pod ukrajinsku kontrolu.
Najopasniji trenutak – izlazak na otvoreno
Vojnik koji je sudjelovao u borbama za Euromaidan Press opisao je jedan od najvećih problema s kojima su se suočavale ukrajinske jurišne skupine.
Najopasnije je bilo kretanje preko otvorenog terena bez zaklona. Dobro raspoređene ruske postrojbe mogle su uočiti skupinu čim bi izašla na otvoreno i otvoriti vatru s udaljenosti, prije nego što bi joj ukrajinski vojnici uspjeli prići.
Napad pripreman u tajnosti
Operacija „Vivaldi“ pripremana je uz strogu informacijsku šutnju. Ukrajinski zapovjednici tvrde da su prije slanja pješaštva pokušavali sustavno oslabiti ruske položaje – otkriti njihove postrojbe, uništiti operatere dronova i topništvo te poremetiti opskrbne pravce.
Zapovjednici 66. mehanizirane brigade rekli su da je prije napada na Serednje provedeno dugotrajno izviđanje, nakon čega su ruski položaji gađani kako bi se smanjio otpor koji će dočekati jurišne skupine.
Ukrajinci su kod Serednjeg uspjeli postići i element iznenađenja. Prema izvješću Instituta za proučavanje rata (ISW), u napad su uključili oklopna vozila na pravcu za koji su ruske snage smatrale da je nakon obilnih kiša gotovo neprohodan za tešku tehniku.
Dronovima udarali duboko iza bojišta
„Vivaldi“ se nije odvijao samo na prvoj crti. Treći korpus tvrdi da su ukrajinski dronovi istodobno napadali rusku logistiku, skladišta goriva i streljiva, komunikacijska čvorišta te zapovjedna mjesta daleko iza bojišta.
Prema ISW-u, ukrajinska kampanja udara proširila se na ciljeve do 120 kilometara iza prve crte, s namjerom otežavanja opskrbe ruskih snaga na pravcu Limana.
Ukrajinski izvori tvrde da su ti napadi natjerali ruske snage da premještaju dio logistike i mijenjaju opskrbne pravce.
Moskva osporava ukrajinske tvrdnje
Rusko Ministarstvo obrane osporilo je ukrajinska izvješća o uspjehu kod Limana te tvrdi da ruske snage ondje i dalje uspješno vode borbene operacije.
ISW, međutim, u analizi od 19. rujna navodi da dostupne geolocirane snimke, ukrajinski izvori i izvješća ruskih vojnih blogera potvrđuju ukrajinska napredovanja na tom području, iako se točan opseg teritorijalnih promjena u uvjetima aktivnih borbi teško može neovisno utvrditi.
Bilecki je prvu fazu 'Vivaldija' nazvao tek 'prvom sezonom', sugerirajući da operacija nije završena i da su planirane nove faze.