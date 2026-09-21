Tajni projekt u Tatarstanu uspaničio Zapad: 'Ovo više nije prijetnja samo Ukrajini'

Dokumenti do kojih je došao Politico otkrivaju plan ruske državne kompanije za povećanje proizvodnje ugljičnih vlakana, ključnih za izradu dronova kojima Moskva pojačava zračni rat protiv Ukrajine i prijetnju ostatku Europe

Moskva namjerava znatno povećati kapacitete za proizvodnju desetaka tisuća dronova kamikaza koje koristi u napadima na ukrajinske gradove. Proširenjem Rosatomove tvornice Alabuga-Volokno u Tatarstanu do 2029. godine moglo bi se proizvoditi dodatnih 500 tona ugljičnih vlakana za vojnu i zrakoplovnu industriju godišnje. Taj lagan i čvrst materijal ključan je za konstrukciju dronova, piše POLITICO. Prema procjeni stručnjaka, povećanje proizvodnje omogućilo bi izradu još 28.000 borbenih dronova godišnje, odnosno rast od 78 posto. Riječ je o oružju kakvo je ovog mjeseca pogodilo putnički vlak blizu poljske granice i kojim su u drugim napadima ubijeni deseci ukrajinskih civila.

Ukrajina procjenjuje da Rusija već može proizvesti više od 36.000 dronova kamikaza Geran godišnje. Tvornica Alabuga-Volokno i njezina matična kompanija UMATEX, Rosatomov odjel za napredne materijale, pod sankcijama su Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i drugih zapadnih zemalja. Tvornica je ključna karika ruskog vojno-industrijskog opskrbnog lanca, a početkom godine primila je prikrivenu pošiljku 46 tona kemikalija za proizvodnju ugljičnih vlakana od kineske državne kompanije, pokazali su Rosatomovi interni dokumenti. Rosatom je tada tvrdio da kompanija i njezine podružnice posluju u skladu s propisima. Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu priopćilo je da nije upoznato s ruskim planovima te da Kina ‘strogo kontrolira izvoz robe dvojne namjene u skladu sa zakonom’. Poslovne, projektne i građevinske dokumente iz ruskih izvora pribavio je Ukrajinski centar za sigurnost i suradnju, istraživački centar iz Kijeva blizak ukrajinskoj vladi. Rosatom ih nije želio komentirati. Posebni odbor Zastupničkog doma američkog Kongresa za Kinu pregledao ih je i utvrdio da su autentični, rekao je američki dužnosnik. Njihovu vjerodostojnost potvrdila je i ukrajinska vlada. Rusija širi rat dronovima Ruska vlada u svibnju je odobrila gradnju nove proizvodne linije u tvornici Alabuga-Volokno, službeno namijenjene ‘proizvodnji kemijskih vlakana i niti’, kapaciteta do 500 tona ugljičnih vlakana godišnje. Satelitske snimke od svibnja do srpnja pokazuju da se zemljište uz postojeću tvornicu već raščišćava za gradnju. Stručnjak za naoružanje David Albright, osnivač Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost iz Washingtona, na temelju zasebnih snimaka iz kolovoza zaključio je da se pripremaju temelji. Planirani završetak tvornice 2027. godine, rekao je, ‘zahtijeva brzu gradnju’.

Dronovi Moskvi omogućuju da ‘pokreće goleme valove napada, istodobno pritišće ciljeve duboko u Ukrajini na brojnim lokacijama i preoptereti obrambene sustave’, objasnila je Stacie Pettyjohn iz Centra za novu američku sigurnost. Ocijenila je da su postali vrlo učinkovito sredstvo prisile i ključan dio ruske kampanje dubinskih udara. Rosatomov plan zato nije prijetnja samo Ukrajini, dok rat ulazi u petu godinu i zemlja se priprema za još jednu ratnu zimu. On pokazuje i da Moskva borbene dronove smatra dugoročnim osloncem svoje vojne strategije, neovisno o mogućem razvoju pregovora. ‘Proširenje Alabuge i s njom povezanih kompanija ne treba promatrati samo kao problem ukrajinske bojišnice, nego kao dugoročan izazov za sigurnost cijele Europe’, upozorio je Serhij Kuzan, čelnik Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju. Moskva želi smanjiti ovisnost o Kini Rusija povećava domaću proizvodnju ugljičnih vlakana kako bi smanjila ovisnost o uvozu iz Kine. U sklopu nacionalnog projekta ‘Bespilotni zrakoplovni sustavi’ do 2030. želi proizvoditi oko 130.000 dronova, pokazuje analiza Centra za strateške i međunarodne studije. Do 2035. planira povećati proizvodnju na 350.000. U Rosatomovim se dokumentima među razlozima proširenja tvornice navode zamjena uvoznih proizvoda dvojne namjene i zadovoljavanje potreba ruske zrakoplovne i obrambene industrije za ugljičnim vlaknima. Prema Albrightovu izračunu, kapacitet tvornice bio bi dovoljan za izradu konstrukcija 28.000 dronova Shahed 136. Ruski Geran-2 temelji se na dizajnu iranskog Shaheda.