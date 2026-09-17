Amerikanci spremaju poguban udarac Putinu: Uništit ćemo vaš ratni stroj!

Američki Kongres usvojio je veliki paket novih sankcija protiv Rusije i država koje nastavljaju kupovati njezine energente. Zakon, nazvan po pokojnom senatoru Lindseyju Grahamu, sada je na stolu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji ga prema potvrdi Bijele kuće namjerava potpisati

Time Washington otvara mogućnost uvođenja carina od čak 100 posto državama koje kupuju rusku naftu i plin ili pomažu Moskvi u zaobilaženju sankcija. Mjera je u Zastupničkom domu prošla sa 262 glasa za i 159 protiv, nakon što ju je Senat još u kolovozu podržao s 86 prema 11 glasova, piše Euromaidan Press. Riječ je o najopsežnijem novom američkom potezu prema ruskim prihodima od energenata u gotovo dvije godine. Uz Rusiju, paket obuhvaća i Iran, a cilj mu je dodatno pritisnuti zemlje koje Moskvi omogućuju zaradu od izvoza fosilnih goriva.

U fokusu i Kina, Indija i drugi veliki kupci Zakon ne cilja samo ruske dužnosnike, banke, energetsku industriju i takozvanu flotu iz sjene. Trumpu daje i ovlast da visokim carinama pritisne najveće kupce ruske nafte i plina, među kojima su Kina i Indija. Prema podacima koje je iznijela Jeanne Shaheen, vodeća demokratkinja u senatskom Odboru za vanjske poslove, Kina je najveći uvoznik ruskih fosilnih goriva i sama čini 51 posto prihoda Moskve od njihove prodaje. Zakon predviđa mogućnost carina do 100 posto za zemlje koje nastave kupovati ruske energente. Paket istodobno produljuje sankcije povezane s Iranom do 2031. godine. Sam zakon nosi ime Lindseyja Grahama, pokojnog republikanskog senatora koji ga je godinama zagovarao zajedno sa senatorom Richardom Blumenthalom. Pritisak na Putina prije zime Prijedlog zakona više od godinu dana bio je u pripremi, a njegovo je usvajanje ubrzano tijekom ljeta. Republikanski zastupnik Michael McCaul, jedan od glavnih zagovornika mjere, upozoravao je da ga je važno donijeti prije zime, kada se očekuje novi pritisak ruskih napada na ukrajinsku energetsku i drugu civilnu infrastrukturu.

'Ovo će ih pogoditi ondje gdje je najosjetljivije i stvoriti pritisak potreban da se Putina dovede za pregovarački stol. Istovremeno će prisiliti Kinu da utječe na Putina, jer će i oni trpjeti zbog ovih carina', rekao je McCaul. Upravo je udar na prihode od ruskog izvoza jedan od ključnih elemenata zakona. Pristaše mjere smatraju da bi dodatni trošak za najveće kupce mogao povećati pritisak na Moskvu, dok bi istodobno Washington dobio novi alat u odnosima s Kinom i drugim državama koje kupuju ruske energente. Demokrati upozoravaju na velike ovlasti za Trumpa Iako je zakon dobio dvostranačku potporu, dio demokrata usprotivio se njegovim odredbama koje predsjedniku daju vrlo široke ovlasti u određivanju carina. U Zastupničkom domu za zakon je glasalo 58 demokrata, uz 203 republikanca i jednog nezavisnog zastupnika. Protiv je bilo sedam republikanaca i 152 demokrata. Vodeći demokrat u Odboru za vanjske poslove Zastupničkog doma Gregory Meeks smatra da bi nove ovlasti mogle biti problematične. 'Predsjedniku Trumpu daju se široke nove ovlasti, a istodobno mu se omogućuje da jednostavno zaobiđe upravo one sankcije koje bi zakon trebao nametnuti. Te je sankcije mogao uvesti i ranije, no u proteklih 19 mjeseci to nije učinio', poručio je Meeks u izjavi, prenosi WSJ.