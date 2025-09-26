Milanović stigao u Minnesotu: Sastao se s bivšim potpredsjedničkim kandidatom Kamale Harris

U sklopu radnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Republike stigao je u Minnesotu kako bi posjetio vojnu bazu Nacionalne garde Minnesote koja je već gotovo tri desetljeća strateški vojni partner Hrvatske vojske.

'Vojna suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote važna je zbog tradicije. To je sada već jedno prijateljstvo i dosta blizak i prisan odnos, koji traje već godinama. A drugo, ovdje je i guverner bio Rudi Prpić koji je ostavio dubok trag i hrvatska zajednica je prisutna već jako dugo i zato nije slučajno Minnesota odabrana. Mislim da to treba pozdraviti i nastaviti tim putem', izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon sastanka s guvernerom Minnesote Walzom.