Milanović i Grlić Radman i dalje u SAD-u: Jedan ide u Minnesotu, a drugi u Teksas

M. Šu./Hina

25.09.2025 u 23:11

Zoran Milanović, Gordan Grlić Radman i Orsat Miljenić
Zoran Milanović, Gordan Grlić Radman i Orsat Miljenić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon sudjelovanja na Općoj skupštini UN-a, svoj boravak u Sjedinjenim Državama nastavljaju posjetama dvjema saveznim državama - Minnesoti i Teksasu.

Milanović će u petak razgovarati s guvenerom Minnesote Timom Walzom i posjetiti sjedište 34. pješačke divizije „Red Bull“ (34th Red Bull Infantry Division) te se sastati sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote general-bojnikom Shawnom Mankeom.

Tim Walz guverner je Minnesote od 2019. godine, a lani je bio potpredsjednički kandidat Kamale Harris u izbornoj kampanji protiv Donalda Trumpa.

Minnesota je postala država partner s Hrvatskom još 1996. godine. Nacionalna garda Minnesote uključena je u redovita godišnja zajednička uvježbavanja s Hrvatskom vojskom. Pored toga, zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske sudjeluju u brojnim humanitarnim projektima diljem Hrvatske te su aktivno uključeni u pomoć pri daljnjem razvoju sposobnosti i interoperabilnosti snaga HV-a.

Milanović će na kraju posjeta obići Hrvatski dom u Saint Paulu i susresti se s predstavnicima hrvatske zajednice u Minnesoti. 

Grlić Radman će se u Houstonu sastati s tamošnjom hrvatskom zajednicom u povodu 40. godišnjice hrvatskog kluba Lone Star. Sudjelovat će i na događanju Europsko-američke gospodarske komore i ondje govoriti o Hrvatskoj kao energetskim vratima za srednju Europu, kažu u MVEP-u i dodaju da je cilj posjeta jačanje gospodarske suradnje, energetske i znanstvene povezanosti te produbljivanje odnosa s hrvatskom zajednicom u SAD-u. 

