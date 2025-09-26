Milanović: Mađari trebaju biti oprezniji, ne vidim razlog za nervozu

Predsjednik Republike Zoran Milanović odgovorio je u petak na optužbe mađarskog šefa diplomacije Pétera Szijjárta koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo u energetici. Poručio je Budimpešti kako treba biti opreznija te da ne vidi razlog za nervozu.
'Njih to malo žulja. Mislim da bi trebali opreznije te stvari govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete za plin, ti kapaciteti rastu i daleko nadmašuju Hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, pa ako žele, tu smo', rekao je.
Cijene koje Hrvatska nudi, kako kaže, u okviru su razumnog, a usluga ne može biti besplatna, prenosi HRT.
'Sve ostalo su strateška i povijesna pitanja. Mi smo saveznici, partneri i susjedi. Nikome ne možemo ustupiti svoju obalu', rekao je.
'Na kraju krajeva, MOL ima rafineriju u Rijeci. MOL, koji je suvlasnik INA-e, upravlja tom rafinerijom', nastavio je.
'Prema tome, tu ne vidim neki razlog za nervozu', dodao je.
Podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova, Péter Szijjártó je u svom govoru u New Yorku optužio Hrvatsku da naplaćuje ratnu naknadu za naftu isporučenu Mađarskoj i Slovačkoj. Dodao je da mađarska vlada ‘neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom poništi rezultate smanjenja režijskih troškova‘.
Istaknuo je da bi Mađarska mogla uvoziti znatno više nafte i plina iz Hrvatske, da to omogućuje naša energetska infrastruktura.
‘Niža razina razvijenosti dovodi do toga da se energetska sigurnost Mađarske ne može temeljiti na Hrvatskoj. Ako bismo naftu u Mađarsku dopremali isključivo preko Hrvatske, tim naftovodom jednostavno se ne bi mogla transportirati količina nafte potrebna za neometanu opskrbu Mađarske i Slovačke‘, upozorio je.
Spomenuo je i sukob MOL-a i Janafa, koji je eskalirao ovaj tjedan. Ponovio je već ranije izrečenu tvrdnju o tome kako Hrvatska iskorištava činjenicu da Mađarska ovisi o Janafu, s obzirom da nema izlaza na more, ali niti drugih dobavnih pravaca. Ista je stvar i sa Slovačkom, koja naftu i plin, osim kroz Janaf, dobiva kroz ruski cjevovod Družba.
‘Nažalost treba reći da nas Hrvati iskorištavaju. Hrvati zarađuju na ratnoj situaciji. I sada nam naplaćuju ratnu nadoplatu, budući da su od izbijanja rata Hrvati povećali naknadu za tranzit kroz naftovod na petostruku vrijednost u odnosu na europska mjerila. Dakle, Hrvati koriste priliku zbog rata i činjenice da Mađarska u određenim situacijama treba naftu koja dolazi Jadranskim naftovodom, pa na nama ubiru ratnu nadoplatu', ustvrdio je Szijjártó.