Milanović: Mađari trebaju biti oprezniji, ne vidim razlog za nervozu

'Sve ostalo su strateška i povijesna pitanja. Mi smo saveznici, partneri i susjedi. Nikome ne možemo ustupiti svoju obalu', rekao je.

Cijene koje Hrvatska nudi, kako kaže, u okviru su razumnog, a usluga ne može biti besplatna, prenosi HRT .

' Njih to malo žulja. Mislim da bi trebali opreznije te stvari govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete za plin, ti kapaciteti rastu i daleko nadmašuju Hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more, pa ako žele, tu smo', rekao je.

'Na kraju krajeva, MOL ima rafineriju u Rijeci. MOL, koji je suvlasnik INA-e, upravlja tom rafinerijom', nastavio je.



'Prema tome, tu ne vidim neki razlog za nervozu', dodao je.

Podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova, Péter Szijjártó je u svom govoru u New Yorku optužio Hrvatsku da naplaćuje ratnu naknadu za naftu isporučenu Mađarskoj i Slovačkoj. Dodao je da mađarska vlada ‘neće dopustiti da njihova pohlepa za profitom poništi rezultate smanjenja režijskih troškova‘.

Istaknuo je da bi Mađarska mogla uvoziti znatno više nafte i plina iz Hrvatske, da to omogućuje naša energetska infrastruktura.

‘Niža razina razvijenosti dovodi do toga da se energetska sigurnost Mađarske ne može temeljiti na Hrvatskoj. Ako bismo naftu u Mađarsku dopremali isključivo preko Hrvatske, tim naftovodom jednostavno se ne bi mogla transportirati količina nafte potrebna za neometanu opskrbu Mađarske i Slovačke‘, upozorio je.

Spomenuo je i sukob MOL-a i Janafa, koji je eskalirao ovaj tjedan. Ponovio je već ranije izrečenu tvrdnju o tome kako Hrvatska iskorištava činjenicu da Mađarska ovisi o Janafu, s obzirom da nema izlaza na more, ali niti drugih dobavnih pravaca. Ista je stvar i sa Slovačkom, koja naftu i plin, osim kroz Janaf, dobiva kroz ruski cjevovod Družba.

‘Nažalost treba reći da nas Hrvati iskorištavaju. Hrvati zarađuju na ratnoj situaciji. I sada nam naplaćuju ratnu nadoplatu, budući da su od izbijanja rata Hrvati povećali naknadu za tranzit kroz naftovod na petostruku vrijednost u odnosu na europska mjerila. Dakle, Hrvati koriste priliku zbog rata i činjenice da Mađarska u određenim situacijama treba naftu koja dolazi Jadranskim naftovodom, pa na nama ubiru ratnu nadoplatu', ustvrdio je Szijjártó.