Milanović: Prema smrtnosti smo u svjetskom vrhu, neka mi neki stručnjak to objasni

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti u srijedu u Zagrebu nakon sudjelovanja na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 75. obljetnice djelovanja Hrvatskog saveza slijepih

Na početku je govorio o cijepljenju i popuštanju mjera.

'Stvari polako idu u normalu, ne prebrzo, ali iz dana u dan. Mislim da je to u redu, ljudi su se cijepili', rekao je Milanović, pa komentirao Stožer. Predsjednik ima negativan stav prema takvom tijelu i načinu na koji je složeno.

'Da sam sastavljao Stožer, nitko osim ministra zdravstva ne bi bio član stranke', kazao je predsjednik i dodao da se vidjelo da je Stožer donosio odluke u dogovoru s Plenkovićem i HDZ-om. Rekao je da je to vidjelo svako dijete i mišljenja je da se to ne bi trebalo raditi jer se radilo o temeljnim ljudskim pravima. 'To je rađeno na način na koji se nikad ne bi trebalo raditi', rekao je Milanović.