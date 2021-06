[FOTO] Milanović o ljudskim pravima i ponašanju Vlade u koronakrizi: Moje je pravo da dišem, da kišem, da hodam. To je moja ljudska sloboda

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović večeras je u Zagrebu sudjelovao na tribini pod nazivom "Ljudska prava u koronakrizi" koju je organizirao zagrebački Pravni fakultet. Svoje izlaganje je počeo poslovicom koja se, kako je rekao, pripisuje Benjaminu Franklinu: "Onaj tko je spreman radi malo sigurnosti žrtvovati svoja temeljna ljudska prava, odnosno slobode, ostat će i bez jednog i bez drugog".

'To je moja ljudska sloboda', rekao je Milanović i naglasio da bi se u to diralo i ulazilo u taj intimni prostor, u utrobu, potrebna je odluka predstavničkog tijela.

Komentirao je članak 16 i 17 Ustava.

'Članak 16 je Vegeta, to je dodatak svim jelima. To je pravilo koje je iznimka od apsoluta, a apsolut je prirodno pravo čovjeka koji je rođena sa svim pravima. Da bi funkcionirao u društvu ta prava moraš ograničavati i usmjeravati i za to postoji članak 16 koji kaže da se ta vrsta intervencije ne može raditi s pravnom normom koja je u hijerarhiji niža od zakona', kazao je Milanović.

Prema njegovu mišljenju članak 17 je frka.

'To je frka. Izvanredno stanje, neposredna ratna opasnost i prirodna katastrofa. Sasvim je svejedno je li ovaj virus, a virus je prirodna činjenica, nije stanični organizam, između života i smrti je, napada živi organizam, to je homo sapiens, nastao je ili kao činjenica zoonoze ili su ga Kinezi pustili ili im je pobjegao iz laboratorija, sasvim svejedno. To je ozbiljna stvar. On ugrožava života. Ako to ne zadovoljava uvjete, onda ne zadovoljava ništa", rekao je Milanović.