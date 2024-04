Milanović: Možda mi je HDZ htio smjestiti u Čepinu, ali imam lukav plan

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je u subotu da je otkazao jučerašnji odlazak u Čepin radi reputacijskog rizika, a ne zbog njegove osobne sigurnosti

Kako su u petak izvijestili iz Ureda Predsjednika, Milanović nije otišao na obilježavanje obljetnice osnutka tamošnjeg ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata zbog informacija o organizatoru koje ranije nije znao, neslužbeno, zbog čelnika čepinskog ogranka osuđenog za silovanje.

"Nitko ne bi trebao biti zabrinut za moju osobnu sigurnost ako bi se našao s nekim tko je osuđen za silovanje, no to je nezgodno bez obzira što je on odslužio kaznu, a možda je i rehabilitiran. Da sam to na vrijeme znao onda bih ranije odlučio da neću otići, a ovako sam odlučio u zadnji tren", kazao je. "Radi se o nečemu u čemu bi HDZ-ovci uživali jer su se oni izvukli na vrijeme, Anušić je zbrisao dva sata prije. Možda su mi pokušali smjestiti, ali imam lukav plan", poručio je predsjednik u Kninu, gdje je sudjelovao na obilježavanju utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane. Kaže da se tu radi o reputacijskom riziku, a ne riziku za tjelesni integritet. "Ovo je možda trebalo biti malo ranije primijećeno, ali kako se radi o braniteljima koji zaista jesu branitelji onda je čovjek malo benevolentniji i ide na povjerenje", rekao je.

Milanović je komentirao i izjavu premijera Andreja Plenkovića da je bivšeg načelnika Glavnog stožera, admirala Roberta Hranja, vukao u klub u Slovenskoj pa da ga zbog toga drži u šaci. 'Znate tko je bio dio inventara u Slovenskoj? Oleg Butković. Iskorištavaju li oni Lucića? To je pitanje. To je prvi načelnik Glavnog stožera koji se na ovaj način odlučio politički prostituirati i to radi za novac. On je slučajno postao načelnik Glavnog stožera tako što je bio kao pas odan Stipi Mesiću. Okolo je proganjao ljude koji su protiv njega, a sad je na listi HDZ-a', rekao je Milanović, prenosi Dnevnik.hr. Predsjednik je dodao da Hranj ima potrebu zaštititi vojsku, a da je Lucić želi svodničiti i da u tome ima podršku ministra obrane Ivana Anušića i premijera Plenkovića.

Milanović je rekao da je Butković bio 'profesionalni diler karata u Slovenskoj', a komentirao je i njegove poruke s Josipom Pleslić (nekadašnjom Rimac). 'Mali je lukav, skrivao se okolo. Neka pazi da mu žena ne pomahnita kad vidi te poruke. Zašto je Željko Sabo proveo godinu dana u zatvoru? Jer je s nekom sumnjivom gospođom razgovarao i iz toga se moglo zaključiti da bi on njoj mogao napraviti uslugu ako bi ona njemu dala ruke u gradskom vijeću. Pa Plenković od toga živi, to je njemu kruh i maslac. Kako je moguće da Željko Sabo ide u zatvor, a da se ništa ne dogodi nakon objave poruke Rimac i Butkovića, upitao je Milanović. To nije prvi put. Stalno to rade i stalno ih se hvata. Sabo ide u zatvor, a ovdje imate takvo pogodovanje utjecajem. Ona ga moli da zaposli sina svoje prijateljica u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Što mislite, kolike su šanse da ga firma odbije kad ju on nazove?, rekao predsjednik.

