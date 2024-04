Milanović implicira da hrvatski MiG-ovi više ne lete, provjerili smo je li to istina

'Remont MiG-ova napravljen je u mandatu moje vlade. Ti MiG-ovi su letjeli doslovno do prošlog ili pretprošlog tjedna. Dakle letjeli su nakon remonta više nego ikada u novijoj hrvatskoj povijesti i patrolirali hrvatskim nebom. Da nije bilo tog remonta, koji je napravljen u Ukrajini za minimalan iznos, mi ne bismo imali svoje zrakoplovstvo. Sad dolaze francuski avioni koji su sto puta skuplji i nadamo se da nam neće pojesti sve resurse za sve ono što nam je također potrebno, recimo brodove', rekao je, među ostalim stvarima, Milanović tijekom posjeta tvornici Đuro Đaković u Slavonskom Brodu.

Iz te predsjednikove izjave zaključuje se da MiG-ovi više ne lete, jer bi inače rekao da to čine i danas, a ne da su letjeli do prošlog tjedna. S obzirom na to da odluka o prizemljenju MiG-ova nije donesena ili da javnost za nju ne zna, pitali smo u Ministarstvu obrane (MORH) je li istina da hrvatski borbeni avioni MiG-21 više ne lete i je li, sukladno prethodnim dogovorima, zaštitu hrvatskog neba preuzela Mađarska, Italija, obje zemlje zajedno ili je nađeno neko novo rješenje dok u Hrvatsku ne stignu avioni Rafale, kupljeni za više od milijardu eura.