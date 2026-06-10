Milanović o osmero djece poginulih u ratnom zločinu: 'Neka im bijele ruže budu vječni spomen'

Milanović je na Facebooku napisao da se s dubokim suosjećanjem i pijetetom prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula 'dječju igru i zauvijek ugasila osam mladih života'.

“Zbog ovog zločina bez kazne i osude bol i tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni”, napisao je predsjednik.

Pred Sudom Bosne i Hercegovine ove godine je započeo proces protiv zapovjednika 325. brdske brigade Armije BiH Mensuda Kelešture i zapovjednika brigadne artiljerijske grupe Hazima Jašarevića.