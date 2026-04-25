'Jedino rješenje je da uđemo u rat s Rusijom. A to Hrvati jedva čekaju. Ili Nijemci'

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović

Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće. 'To je i glavni smisao članstva u EU. U 13 godina od ulaska Hrvatske u EU nitko nije ušao. Naš interes je da se od toga novca koji još uvijek pritječe bolje razvijamo', kazao je, dodajući kako su neke sredine upravo zahvaljujući EU novcu ostvarile zavidan razvoj. Kazao je i kako je Hrvatska zaslužila ulazak u EU, ali nije uspjela ostvariti samodostatnost u proizvodnji hrane niti zaštiti i promovirati svoje. To bi je, kako je ustvrdio, moglo koštati u budućnosti.

'Za svoje potrebe ne proizvodimo dovoljno ničega, a to nije dobro. Dugoročno bi moglo biti i pogibeljno. Za sada nije', poručio je, rekavši kako dolaze nova vremena u kojima se EU zadužuje radi Ukrajine koja bez EU ne može funkcionirati. 'To je dug koji će vratiti Rusija. Morate biti strašno glup ili neodgovoran i tako što ne predvidjeti. To rade ljudi koji su danas na vlasti, a sutra neće biti, a upropastit će jednu državu koja to nije zaslužila', rekao je. Po njegovim riječima, jedino rješenje tog sukoba je da se svi naoružamo i ne samo da se naoružamo, već uđemo u sukob s Rusijom. 'A to je nešto što Hrvati jedva čekaju, Ili Nijemci ili Nizozemci. Dakle, gomila krivih, bahatih i nerealnih poteza. To je ambijent u kojem mi živimo i vanjska politika koju bi valjda trebali voditi. Ja je neću voditi. Bit ću zakopčan, neću reći domobran, ali u toj filozofiji ima nečega. Jer, ako te mangupi natjeraju da se smucaš s njima okolo, da radiš gluposti i sudjeluješ u plaćanju ceha koji su oni napravili, ostat ćeš gole stražnjice', poručio je predsjednik Milanović.

Zoran Milanović u Starim Mikanovcima Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek