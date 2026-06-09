Žustra rasprava oko računa, pitali smo vas što mislite: 'To je pljačka'. 'U Zagrebu je normalno tako jesti...'

Priča o pizzeriji u Gornjoj Austriji koja gostima naplaćuje čak 11 eura ako žele podijeliti jednu pizzu i dobiti dodatni prazan tanjur izazvala je veliku pozornost i brojne reakcije u komentarima na našem Facebooku

Dok je u anketi na portalu glasalo više stotina ljudi, na društvenim mrežama razvila se itekako zanimljiva rasprava. Hrvati su se, očekivano, podijelili u dva potpuno nepomirljiva tabora: one koji brane ugostitelja i njegove fiksne troškove te one koji u tome vide vrhunac ugostiteljske pohlepe i bezobrazluka. 'Sjediti u tuđem prostoru za badava? Marš kući!' Dio čitatelja čvrsto je stao na stranu austrijskog ugostitelja, smatrajući da gosti prečesto zloupotrebljavaju tuđe poslovanje. 'Naravno da ima smisla. Tu stolicu na koju je sjeo je netko platio, klima ili grijanje koju osjeti netko plaća, taj tanjur će netko oprati. Ako hoćeš dijeliti jelo, naruči pizzu za doma i uživaj. U restoran se ne ide klošariti', oštar je bio Zoran, s kojim se složio i čitatelj Darko: 'Postavite se vi u ulogu gazde kad sve morate platiti, a ovamo dođu gosti koji sjede po četiri i više sati uz jedno piće. To nije u redu.'

Najviše odobravanja u ovom taboru izazvao je komentar Borisa, a on je povukao paralelu s našom obalom i ljetnom sezonom: 'Što su mislili, sjediti zabadava u tuđem? Najam, radnici, grijanje, hlađenje, struja, voda, porezi... i dođe baja pa kaže: 'Jednu pizzu na dva tanjura.' Marš kući i pravi sam! To je kod nas na moru česta pojava. Dođe 20 Poljaka, par odraslih i sve ostalo djeca. Složiš im stol za 20 osoba, potrošiš hrpu stolica, doneseš pribor, salvete i sve živo, a oni kažu: 'Dvije obične vode u flaši, 20 čaša, tri pizze i hrpa malih tanjura.' E pa ne može, odmah su svi bili poslani u fast food, nikad nismo služili takve.'

Čitateljica Flekica predlaže još radikalnije rješenje: 'U cjeniku treba biti cijena po satu korištenja stola, a prvih pola sata je u cijeni hrane. Pa neka sjede koliko hoće!' 'Čekamo dan kad će nam naplaćivati salvete i WC' S druge strane, neki smatraju da je naplata praznog komada porculana čisti apsurd i odraz lošeg upravljanja. 'Ima smisla samo kod lopova, a oprati tanjur je kompliciran proces za neradnike', uzvratio je Kruno dok je Zoran, koji ističe da je i sam obrtnik desetak godina, dodao: 'Iznimno kužim što je moralno, a što je pljačka. Djelatnik ima plaću i plaćen je za radno mjesto, bilo to pranje suđa ili konobarenje. Ovo su sulude namjere. Čekamo dan kad će naplaćivati salvete, čišćenje stola i korištenje WC-a.' Mnoge je zgrozila sama visina cifre od 11 eura, ističući da pranje posuđa ne košta toliko. 'Lopov bezdušni, nikada ne bih ušao u njegovu pizzeriju. Što ako obitelj s dvoje djece naruči tri pizze, a treba dva tanjura za djecu', pita se jedan od komentatora.