Ministarstvo graditeljstva financira zelenu infrastrukturu: U igri 131 milijun eura

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je 72 Odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, vrijednim 131 milijun eura, koji su u srijedu podijeljene jedinicama lokalne samouprave.

Rezultati ulaganja bit će vidljivi u brojnim hrvatskim gradovima i naseljima na način da će više od 340.000 građana dobiti pristup novoj zelenoj infrastrukturi, posadit će se više od 87.000 stabala i grmova, a više od 330 hektara urbanih područja bit će obuhvaćeno zahvatima ozelenjivanja i uređenja, naglasio je ministar Branko Bačić dodajući da je interes za Poziv bio izniman. "U tri sata smo zaprimili 102 zahtjeva, što znači da su jedinice lokalne i područne samouprave itekako prepoznale ovaj projekt i pripremile projektnu dokumentaciju kako bi se mogle prijaviti na naš javni poziv. Izvorna alokacija je bila 71 milijun eura. No, kako smo dobili 102 projekta čija ukupna vrijednost dva i pol puta nadilazi izvornu alokaciju od 71 milijun eura, u dogovoru s resornim ministarstvom, osigurano je još dodatnih 60 milijuna eura", rekao je ministar.

Ovim projektima, istaknuo je, posadit će se 87.000 novih stabala i grmova, bit će obuhvaćeno 340.000 sugrađana oko čijih će se objekata, kuća, zgrada i radnih prostora izgraditi zelena urbana infrastruktura koja podrazumijeva manje vodotoke, fontane, parkove, javnu rasvjetu i objekte za pristupačnost osobama s invaliditetom. „To su svojevrsna pluća naših gradova i, ono što je važno, poboljšavaju kvalitetu života u tim istim jedinicama lokalne samouprave”, poručio je Bačić dodajući da je rok za dovršetak projekata tijekom 2027., najkasnije tijekom 2028. godine.

Vučković: Razvijamo prirodni kapital u našim urbanim cjelinama Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako će se slični projekti nastavljati i dalje. „Ovi se projekti najčešće povezuju s parkovima, zelenim nasadima, zelenim krovovima. Oni itekako obuhvaćaju takve aktivnosti, no njihova je poruka da razvijamo prirodni kapital u našim urbanim cjelinama”, rekla je Vučković. Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš Žigman rekla je kako će se kroz provedbu ovih projekata pospješiti i sama provedba EU sredstava.