ODLUKE O FINANCIRANJU

Ministarstvo graditeljstva financira zelenu infrastrukturu: U igri 131 milijun eura

I.K./Hina

10.06.2026 u 13:37

Branko Bačić
Branko Bačić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je 72 Odluke o financiranju projekata za zelenu infrastrukturu u urbanim područjima, vrijednim 131 milijun eura, koji su u srijedu podijeljene jedinicama lokalne samouprave.

Rezultati ulaganja bit će vidljivi u brojnim hrvatskim gradovima i naseljima na način da će više od 340.000 građana dobiti pristup novoj zelenoj infrastrukturi, posadit će se više od 87.000 stabala i grmova, a više od 330 hektara urbanih područja bit će obuhvaćeno zahvatima ozelenjivanja i uređenja, naglasio je ministar Branko Bačić dodajući da je interes za Poziv bio izniman.

"U tri sata smo zaprimili 102 zahtjeva, što znači da su jedinice lokalne i područne samouprave itekako prepoznale ovaj projekt i pripremile projektnu dokumentaciju kako bi se mogle prijaviti na naš javni poziv. Izvorna alokacija je bila 71 milijun eura. No, kako smo dobili 102 projekta čija ukupna vrijednost dva i pol puta nadilazi izvornu alokaciju od 71 milijun eura, u dogovoru s resornim ministarstvom, osigurano je još dodatnih 60 milijuna eura", rekao je ministar.

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Ovim projektima, istaknuo je, posadit će se 87.000 novih stabala i grmova, bit će obuhvaćeno 340.000 sugrađana oko čijih će se objekata, kuća, zgrada i radnih prostora izgraditi zelena urbana infrastruktura koja podrazumijeva manje vodotoke, fontane, parkove, javnu rasvjetu i objekte za pristupačnost osobama s invaliditetom.

„To su svojevrsna pluća naših gradova i, ono što je važno, poboljšavaju kvalitetu života u tim istim jedinicama lokalne samouprave”, poručio je Bačić dodajući da je rok za dovršetak projekata tijekom 2027., najkasnije tijekom 2028. godine.

Marija Vučković
Marija Vučković Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Vučković: Razvijamo prirodni kapital u našim urbanim cjelinama

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako će se slični projekti nastavljati i dalje.

„Ovi se projekti najčešće povezuju s parkovima, zelenim nasadima, zelenim krovovima. Oni itekako obuhvaćaju takve aktivnosti, no njihova je poruka da razvijamo prirodni kapital u našim urbanim cjelinama”, rekla je Vučković.

Ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Mikuš Žigman rekla je kako će se kroz provedbu ovih projekata pospješiti i sama provedba EU sredstava.

Nataša Mikuš Žigman
Nataša Mikuš Žigman Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

„ U ovom trenutku Hrvatska je u dijelu kohezijske politike na 80 posto ugovorenih sredstava. Time se svrstavamo iznad prosjeka Europske unije po ugovorenosti i isto tako mogu istaknuti da smo i prema odobrenim troškovima iznad europskog prosjeka”, istaknula je Mikuš Žigman.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen rekao je kako su ovi projekti itekako važni za zelenu tranziciju.

„Mi smo dosada zajedno s ministarstvima kroz nacionalna sredstva ovakve projekte isto sufinancirali sa 45 milijuna eura gdje je posađeno oko 145.000 stabala”, istaknuo je Balen.

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