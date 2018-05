Milanka Opačić: SDP nije spreman za izbore i doživjet će totalni debakl

Da situacija u SDP-u nije bajna, znaju već i vrapci na grani, no odlazak Zdravka Ronka ponovno je u prvi plan gurnuo probleme s kojima se stranka suočava zadnjih nekoliko godina. No dok Ronko podjele više nije mogao trpjeti, bivša potpredsjednica SDP-a iz Milanovićeva mandata Milanka Opačić još ne namjerava napustiti stranku

'Očito je da rukovodstvo nema uvid u to što se događa u stranci ili ne žele imati. Mislim da je Zdravko Ronko dobro ciljao na pravi problem, a to je da više nema interesa stranke nego ima samo osobnih interesa, svatko sebe vidi ili u Europskom parlamentu ili sutra na listi. SDP je stranka koja je u zadnjih godinu i pol izgubila više od deset posto svog potencijala. Stranka se poprilično raspala na terenu, a nama se raspao klub zastupnika. Onaj tko to ne vidi doista ne vidi u kojem se problemu nalazi SDP. U ovom trenutku SDP nije spreman za izbore i doživjet će, po meni, totalni debakl. Bilo bi nam bolje da te izbore u ovom trenutku, isključivo zbog sebe, ne zazivamo', kazala je Milanka Opačić u razgovoru za tportal.

Prema tvrdnjama nekih, Bernardić i vrh stranke traže izbore kako bi nakon njih sklopili veliku koaliciju s HDZ-om. Takav stav ima i Ronko te je kazao da će baš zbog toga podržati vladu Andreja Plenkovića. To Ronkova izjava je malo krivo protumačena, kaže nam Opačić.

'To nije velika Ronkova ljubav prema HDZ-u jer ako se netko tukao s HDZ-om u Slavoniji, onda je to Zdravko Ronko. To je njegova želja da zaustavi projekt Davora Bernardića, a to je da ima stranku od 15 posto, da ima svoje prijatelje i one koji mu se neće suprotstavljati u klubu zastupnika i da s njima onda ide u veliku koaliciju s HDZ-om. Podržala bih veliku koaliciju u onom trenutku kada bi SDP imao 35 posto potpore pa bismo bili al pari s HDZ-om. Ali ako imate 15 posto, a moglo bi tako biti za mjesec-dva, onda je to situacija u kojoj će SDP nestati', poručuje Opačić.