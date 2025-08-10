Koprivnica i Križevci bit će kao predgrađa Zagreba: Evo koliko će trajati put nakon obnove

U svjetskim metropolama svakodnevica je putovanje na posao u udaljeni dio grada, a vožnja podzemnom ili nadzemnom željeznicom može trajati sat vremena i duže. Kod nas brojni građani Koprivnice putuju duže od sat vremena kako bi stigli na radno mjesto u Zagreb. Pritom su česta presjedanja iz vlaka u autobus i obrnuto pa put zna trajati i po dva sata.

Sredinom iduće godine, kažu u HŽ Infrastrukturi, oba kolosijeka pruge Zagreb - Koprivnica bit će puštena u promet, što će ubrzati svakodnevne migracije putnika i utjecati na razvoj gospodarstva gradova uz novu prugu.

Uvest će se dodatne linije

HŽ Putnički prijevoz planira korekcije voznog reda, odnosno uvođenje dodatnih linija. U voznom redu 2024/2025. između Zagreba i Koprivnice u oba smjera vozi 26 vlakova, većinom novih niskopodnih elektromotornih vlakovima čija efikasnost ne dolazi do izražaja zbog aktualnih radova na pruzi.

Od sredine iduće godine, iz jednog u drugi grad dolaziti će se za sat vremena. Ti će vlakovi omogućiti da putovanje bude kraće i komotnije, a neki korisnici možda će odustati od korištenja zagrebačkoj javnog prijevoza jer će kompozicije imati po vagon za prijevoz bicikala i kućnih ljubimaca.

Na području cijele Hrvatske trenutno je u prometu 66 novih niskopodnih vlakova, od čega 55 elektromotornih, 10 dizel-električnih i jedan elektrobaterijski vlak. Tijekom ove godine u promet će biti puštena još tri dizel-električna i jedan baterijski vlak, a iduće godine dolazi šest novih elektrodizelskih vlakova koji će povezivati Zagreb i Split.