Tko je SDP-ov veteran iz Zlatne doline koji je Bernardiću zabio nož u leđa

Zbog 'urušavanja i sveopćeg razaranja stranke koje na neronovski način provodi predsjednik stranke Davor Bernardić, liječeći time svoju nesposobnost i frustracije', s dugogodišnjim članstvom u SDP-u oprostio se Požežanin Zdravko Ronko. Kako bi 'osujetio Bernardićev plan' da ne dođe do izbora, spreman je podržati i premijera Andreja Plenkovića, iako je s HDZ-om u Zlatnoj dolini oduvijek na suprotnim stranama. Donosimo portret SDP-ova veterana koji je uzburkao oporbene duhove

'Nemam ja ljubavi prema vladajućima. HDZ su moji protivnici, takmaci, bili i bit će. Ali kako Bernardić ne bi uništio stranku, možda bih čak bio spreman podržati Plenkovića da ne dođe do izbora i da se osujeti Bernardićev plan', komentirao je Ronko još sa svježom ispisnicom iz SDP-ova članstva u ruci.

Vrijeme je to u kojem su tamošnja policija i Općinsko državno odvjetništvo bili zatrpani međusobnim prijavama Ronka i HDZ-ova Ante Bagarića za financijske malverzacije, praćenja, provociranja, prijetnje, utaje, kao i tužbom protiv države koju je Ronko, kao tada aktualni župan, podnio tražeći naknadu, odnosno povrat novca, kako se tada pisalo, što ga je bivši župan Bagarić navodno prokockao s Vladom Zecom i time oštetio Županiju.

Ronkov stranački kolega Orsat Miljenić opisuje ga kao vrlo promišljenog čovjeka koji kada nešto odluči, toga se - i drži. 'To je jedna od njegovih dobrih osobina', ističe Miljenić.

Slavonske HDZ-ovce Ronkov potez uopće ne čudi. Smatraju ga rezultatom nekoliko faktora koji su se upravo poklopili.

'Ronko iz SDP-a odlazi zbog nezadovoljstva i nesposobnosti svog predsjednika, što je vidljivo iz aviona, ali smatra da je eventualno ključno to da se zadrži ova vlada jer nagodba vezana uz Agrokor u ovom trenutku nema alternative. Dovoljno je svjestan problema i odgovornosti da ovo nadilazi stranačku stegu i sve drugo. No poklopile su se i neke činjenice, a to je katastrofalni rejting SDP-a, što je definitivno nešto što ga je ponukalo na izlazak, kao i beznadnost stranke na ovim izborima koji bi se ponovili', komentirao je za tportal HDZ-ov osječko-baranjski župan Ivan Anušić.