Trump najavio protjerivanje beskućnika iz Washingtona

Bijela kuća odbila je objasniti koje će zakonske ovlasti Trump upotrijebiti za deložaciju ljudi iz Washingtona. Predsjednik, republikanac, u gradu kontrolira samo zemljišta i zgrade u saveznom vlasništvu.

'Beskućnici se moraju iseliti, ODMAH. Dat ćemo vam smještaj, ali DALEKO od glavnog grada. Kriminalci, vi se ne morate seliti. Vas ćemo staviti u zatvor, gdje vam je i mjesto', objavio je Trump na platformi Truth Social.

Prema Community Partnershipu, organizaciji koja radi na smanjenju beskućništva u Washingtonu, svake noći u gradu s oko 700.000 stanovnika - 3782 osobe doživljavaju beskućništvo. Većina beskućnika nalazi se u hitnim skloništima ili prijelaznom smještaju. Oko 800 ih se smatra beskućnicima ili 'na ulici', kažu iz organizacije.

Gradonačelnica Washingtona, iz redova demokrata, Muriel Bowser, izjavila je u nedjelju da glavni grad 'ne doživljava porast kriminala'.

'Istina je da smo imali strašan porast kriminala 2023., ali ovo nije 2023.', rekla je Bowser u emisiji The Weekend na MSNBC-u. 'Posljednje dvije godine uložili smo trud u smanjenje nasilnog kriminala u ovom gradu, spuštajući ga na najnižu razinu u 30 godina.'

Bowser je u nedjelju istaknula predsjednikovu mogućnost da pozove Nacionalnu gardu ako želi, što je taktika kojom se administracija nedavno koristila u Los Angelesu nakon imigracijskih prosvjeda.