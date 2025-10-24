Merz se nada da će njemačko poslovanje Rosnjefta biti izuzeto od američkih sankcija

Njemačko poslovanje Rosnjefta kontroliraju njemačke vlasti, ali je u ruskom vlasništvu. Ključni je dobavljač koji usmjerava i rafinira naftu do benzinskih crpki i nekih zračnih luka u najvećem europskom gospodarstvu, napominje Reuters. 'O tome ćemo razgovarati s Amerikancima. Pretpostavljam da će Rosnjeftu biti odobreno (...) izuzeće', izjavio je Merz .

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosnjeft, dok raste Trumpovo nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini.

Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je započeo u veljači 2022.



'S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja', rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent. Do Trumpove odluke u srijedu došlo je nakon što je Velika Britanija prošlog tjedna također uvela sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila.