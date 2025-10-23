bilateralni sastanak

Bijela kuća: Trump će se sastati sa Xijem

V. B./Hina

23.10.2025 u 22:35

Donald Trump i Xi Jinping
Donald Trump i Xi Jinping Izvor: EPA / Autor: ROMAN PILIPEY
Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom sljedećeg četvrtka, priopćila je Bijela kuća

Trump će ujutro prisustvovati bilateralnom sastanku sa Xijem, a navečer se vraća u Washington, rekla je u četvrtak njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.

Trump i Xi planirali su se sastati na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC) u Južnoj Koreji, koji počinje 31. listopada, ali datum nije javno objavljen.

Američki predsjednik rekao je novinarima u srijedu da misli da će razgovori dovesti do dogovora u trgovinskom sporu između dviju supersila. Međutim, naglasio je da će, ako se ne postigne dogovor, Sjedinjene Države od 1. studenog uvesti dodatne carine od 100 posto na kineski uvoz, piše dpa. Peking još nije potvrdio sastanak Xija i Trumpa.

